Rusya'dan çok konuşulacak 'Türkiye' çıkışı: Biz buna hazırız
Rusya'dan çok konuşulacak 'Türkiye' çıkışı: Biz buna hazırız
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'den gelen öneriye cevap verdi ve 'biz hazırız' dedi.

Bakan Lavrov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında, TRT World'den Alican Ayanlar'ın moderatörlüğünü yaptığı "ADFTalks" paneline konuşmacı olarak katıldı.

AA muhabirinin, “Abu Dabi'deki müzakere sürecinde yaşanan zorluklar göz önüne bulundurulduğunda, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yeniden başlaması olasılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin arabuluculuk rolü bu aşamada ne kadar etkili?” sorusunu Lavrov, "Müzakerelerin, İstanbul’da yeniden başlatılması olasılığını olumlu karşılıyoruz. Müzakerelerin yeniden başlaması konusu şu anda en önemli değil.

Kimseyi müzakereye zorlamadık. Her zaman şu şekilde hareket ettik; eğer ortağımız müzakere etmeye hazırsa biz buna hazırız. Üstelik bu, müzakere ettiğimiz Ukraynalı meslektaşlarımızın, geçmişteki üzücü eylemlerine rağmen geçerli." diye yanıtladı.

Lavrov, Ukrayna’yla İstanbul’da Nisan 2022’de müzakerelerin yapıldığını anımsatarak "Orada, Ukraynalı müzakerecilerin tekliflerini temel olarak kabul ettik. Sonra Ukraynalılara bunu yapmayı yasakladılar ve 'savaşmaya devam edin' dediler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’yla müzakerelerin geçen yıl da İstanbul’da yapıldığına dikkati çeken Lavrov, "Bu müzakerelerde Ukraynalılara heyet başkanlarının seviyesinin önemli ölçüde artırılması ve insani, askeri, siyasi olmak üzere 3 müzakere grubunun oluşturulmasını teklif ettik. Onlar, bununla ilgilenmediğini söyledi." diye konuştu.

Rusya-ABD ilişkilerine de değinen Lavrov, "Mevcut Amerikan yönetimiyle pratik gelişmeler konusunda birçok görüş ayrılığımız var. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde uygulanan yaptırımlar kaldırılmadı, diplomatik mülkümüz geri verilmedi, şirketlerimize yeni yaptırımlar uygulandı." dedi.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırım kararı aldığına dikkati çekerek şöyle devam etti: "Onlar (Amerikalılar), ABD'nin küresel enerji piyasalarında hakimiyet kurma yönündeki hedefi gizlemiyor bile. Venezuela ve Basra Körfezi'ndeki girişim de buraya dahil. Amerikan şirketlerinin, TürkAkım doğal gaz boru hattının Avrupa'daki kısmını, Ukrayna topraklarından geçen boru hattını satın almak istediği konuşuluyor. Enerji alanında hakimiyet kurma hedefi konuldu."

Amerikan tarafıyla ekonomi alandaki ikili ilişkilerin geleceğini konuşma zamanının geldiğini belirten Lavrov, "ancak Biden ile kıyasla Trump'ın Rusya ile diyaloğu sürdürme niyetinde olduğunu" dile getirdi. Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik saldırılar düzenleyerek Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrolün kontrolünü ele geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada 'İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yenid..
Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem

Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda önlemler artırılırken, Torbalı’da eğitim gördükleri okula saldırı hazırlığı ..
'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'
Aktüel

'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'

Mehmet Sürmeli Mirat Haber'de yazdı: Hz. Peygamber’in (sav) risaleti kabul edilmeden iman iddiasında bulunmak ve uhrevi kurtuluştan bahsetme..
C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın
Gündem

C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın

Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I., Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili yaptığı payla..
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
+90 (553) 313 94 23