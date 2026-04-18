Çocuk suçlulara acımayacaklar: İsveç ceza yaşını 13’e düşürüyor! Ve yeni yasa geliyor

Yüklaşık 2 yıldır tartışılan ve bir çok kesim tarafından eleştirilen tasarı meclise geldi. İsveç hükümeti tarafından parlamentoya sunulan tasarı, özellikle cinayet, cinayete teşebbüs ve nitelikli cinsel saldırı gibi ağır suçları kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre, 13 yaşından büyük çocuklar işledikleri bu suçlar nedeniyle 2 yıla kadar “çocuk cezaevlerinde” mahkûm edilebilecek. Çocuklar tetikçi yapılıyor! İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, bu adımın arkasında çocukları suça teşvik eden ve onları “tetikçi” olarak kullanan mafya gruplarıyla mücadele kararlılığı olduğunu vurguladı. Resmi verilere göre, İsveç’te sadece geçtiğimiz yıl içinde 15 yaşın altındaki 52 çocuk cinayet dosyalarına şüpheli olarak dahil edildi.