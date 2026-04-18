Çocuk suçlulara acımayacaklar: İsveç ceza yaşını 13’e düşürüyor! Ve yeni yasa geliyor
İsveç Hükümeti, dünya basınında da geniş yer bulan adımı attı...
İsveç Hükümeti, dünya basınında da geniş yer bulan adımı attı...
İsveç hükümeti, ülkede artan çete şiddeti ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı ceza yasalarında köklü bir değişikliğe gidiyor. Hazırlanan yeni yasa tasarısıyla, ağır suç işleyen çocukların hapse atılma yaşı 13’e düşürülüyor. Yeni düzenlemeye göre, 13 yaşından büyük çocuklar işledikleri suçlar nedeniyle mahkûm edilebilecek. Yasanın Ağustos’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Özellikle terör örgütü PKK bağlantılı çetelerin çocukları kullanması İsveç hükümetini harekete geçirdi... İsveç hükümeti, ülkede artan çete şiddeti ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı ceza yasalarında köklü bir değişikliğe gidiyor. Hazırlanan yeni yasa tasarısıyla, ağır suç işleyen çocukların hapse atılma yaşı 13’e düşürülüyor.
Yüklaşık 2 yıldır tartışılan ve bir çok kesim tarafından eleştirilen tasarı meclise geldi. İsveç hükümeti tarafından parlamentoya sunulan tasarı, özellikle cinayet, cinayete teşebbüs ve nitelikli cinsel saldırı gibi ağır suçları kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre, 13 yaşından büyük çocuklar işledikleri bu suçlar nedeniyle 2 yıla kadar “çocuk cezaevlerinde” mahkûm edilebilecek. Çocuklar tetikçi yapılıyor! İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, bu adımın arkasında çocukları suça teşvik eden ve onları “tetikçi” olarak kullanan mafya gruplarıyla mücadele kararlılığı olduğunu vurguladı. Resmi verilere göre, İsveç’te sadece geçtiğimiz yıl içinde 15 yaşın altındaki 52 çocuk cinayet dosyalarına şüpheli olarak dahil edildi.
PKK’LI KÜRTLERE! çete kıskacı İsveç’teki bu yasal değişim, ülkede yaşayan PKK yüqanlısı Kürt diasporasını da yakından ilgilendiriyor. Son yıllarda İsveç’teki mafya grupları arasındaki kanlı hesaplaşmalarda, göçmen ve özellikle Kürt ailelerin çocuklarının suç örgütleri tarafından hedef seçilerek “maşa” olarak kullanıldığı vakalarda ciddi bir artış yaşanmıştı. PKK karşıtı olan bir çok Kürt aile, çocuklarının bu çetelerden korunması için hükümetten daha sert önlemler talep ediyordu. ÇETELERİN TETİKÇİ! DEVŞİRMESİ ÖNLENECEK! Yasa tasarısı sadece yaş sınırını düşürmekle kalmıyor; aynı zamanda 18 yaş altındaki genç suçlulara yönelik uygulanan eski ceza indirimlerini ve muafiyetlerini de ortadan kaldırıyor. İsveç kamuoyunda geniş yankı bulan bu düzenlemenin, parlamentodan geçerek bu yılın Ağustos ayında resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hükümet bu yolla, suç örgütlerinin “çocuklar ceza almıyor” algısını kullanarak küçük yaşta tetikçi devşirmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23