Şimdi müşterisini bekliyor! ATM'den çektiği parayı görünce hemen internete baktı

Koleksiyonerler veya meraklılarına parayı satabileceğini ifade eden Tercan, “Darphaneden hatalı banknot çıkma olasılığı çok az. Bu ve bunun gibi paralar da bundan dolayı çok değerli oluyor. Ben de değerinde bir teklif gelirse parayı satmak isterim. Yoksa da parayı evde bekletirim, muhafaza ederim. Çocuklarıma bir hatıra olarak kalır. İnternette 75 bin-200 bin lira arasında değer biçmişler. Fakat fiyatı o kadar eder mi bilmiyorum. Hoşumuza giden bir fiyat veren olursa satarım” diye konuştu.