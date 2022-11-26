2022-11-26 16:29:21 Şimdi müşterisini bekliyor! ATM'den çektiği parayı görünce hemen internete baktı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi'nde demir doğrama işi yapan Hüsrev Tercan, iki gün önce ATM'den para çekti. Çektiği parayı kontrol eden Tercan, 100 liralık bir banknotun ön yüz sağ üst köşesindeki 100 yazan rakamın ‘0’ının yarısının olmadığını fark etti. Hatalı banknot için internette araştırma yapan Tercan, koleksiyonerler tarafından hatalı basım paralara ilgi gösterildiğini ve yüksek miktarda para teklif edildiğini öğrendi.