Şimdi de Reuters akıl veriyor! Masaya seçim stratejisi önerdiler

Masa Cumhurbaşkanı adayı olacak ismi belirledi. Büyük kriz yine ve yeni krizlere gebe bir metinle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile sonuçlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu süreçte özellikle HDP ile ilgili gösterdiği söylenen direnç ise ilginç bir noktaya evrildi. Akşener pes ederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederken adaylık açıklamasında takındığı tavır dikkatlerden kaçmadı. Kaos sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kararlaştırılmasıyla birlikte HDP'den üst üste destek niteliğinde açıklamalar geldi. HDP çevresi kendisine sık sık gül uzatan Kılıçdaroğlu'na bu kez açık açık yan yana duralım mesajları iletmeye başladı. Partinin mevcut Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" dedi. Sancar açık ittifak beklentisini de belirtti.