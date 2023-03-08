2023-03-08 07:07:50 Şimdi de Reuters akıl veriyor! Masaya seçim stratejisi önerdiler
Masanın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. İlk olarak HDP kanadından destek ve ittifak açıklamaları geldi. Bugün ise İngiliz Reuters'da yayınlanan bir analiz öne çıktı. Reuters, HDP'ye verilen mesajın İYİ Parti tabanını ürküteceğini belirtirken, davetin 'erken' yapıldığını ifade etti. Analiz, "İngiliz Reuters, seçimin kazanılması için masaya strateji belirledi" şeklinde yorumlandı.