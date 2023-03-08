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Şimdi de Reuters akıl veriyor! Masaya seçim stratejisi önerdiler

2023-03-08 07:07:50
Şimdi de Reuters akıl veriyor! Masaya seçim stratejisi önerdiler

Masanın Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından birbirinden ilginç gelişmeler yaşandı. İlk olarak HDP kanadından destek ve ittifak açıklamaları geldi. Bugün ise İngiliz Reuters'da yayınlanan bir analiz öne çıktı. Reuters, HDP'ye verilen mesajın İYİ Parti tabanını ürküteceğini belirtirken, davetin 'erken' yapıldığını ifade etti. Analiz, "İngiliz Reuters, seçimin kazanılması için masaya strateji belirledi" şeklinde yorumlandı.

#1
Foto - Şimdi de Reuters akıl veriyor! Masaya seçim stratejisi önerdiler

Masa Cumhurbaşkanı adayı olacak ismi belirledi. Büyük kriz yine ve yeni krizlere gebe bir metinle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile sonuçlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu süreçte özellikle HDP ile ilgili gösterdiği söylenen direnç ise ilginç bir noktaya evrildi. Akşener pes ederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederken adaylık açıklamasında takındığı tavır dikkatlerden kaçmadı. Kaos sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kararlaştırılmasıyla birlikte HDP'den üst üste destek niteliğinde açıklamalar geldi. HDP çevresi kendisine sık sık gül uzatan Kılıçdaroğlu'na bu kez açık açık yan yana duralım mesajları iletmeye başladı. Partinin mevcut Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz" dedi. Sancar açık ittifak beklentisini de belirtti.

#2
Foto - Şimdi de Reuters akıl veriyor! Masaya seçim stratejisi önerdiler

PKK destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanır açıklanmaz sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Demirtaş, Mithat Sancar'ın da görselini paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

#3
Foto - Şimdi de Reuters akıl veriyor! Masaya seçim stratejisi önerdiler

REUTERS TÜY DİKTİ Söz konusu gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ile bağını reddetmeyen ve her fırsatta bunu gözler önüne seren HDP ile daha yakın temas kuracağı konuşulurken, İngiliz Reuters bugün dikkat çeken bir analize yer verdi.

#4
Foto - Şimdi de Reuters akıl veriyor! Masaya seçim stratejisi önerdiler

Masadaki iki yetkiliye dayandırılan analizde, HDP ile görüşmenin milliyetçi seçmene sahip İYİ Parti tabanından gelecek desteği baltayabileceği ifade edildi. Söz konusu partinin seçimlerde muhalefet için kritik rol oynadığı ve vereceği desteğin büyük önem taşıdığı vurgulandı. İNCE BİR DENGE Muhalefetteki üst düzey bir başka yetkili ise Sancar ve Demirtaş'ın davetlerinin erken yapıldığını belirtti ve muhalefetin bu süreci yönetme stratejisine dikkati çekti. Reuters analizinde, HDP ve İYİ Parti ilişkisi için ince bir dengenin bulunmasının önem taşıdığı kaydedildi. FETÖ AKLI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı önermesi sonrası masa dağılmıştı. Yaşanan son gelişmeler sonrasında İYİ Parti'den iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi teklifi gündeme getirilmişti. Bu önerinin FETÖ'cü Savaş Genç tarafından sosyal medya yayınında dillendirdiği ortaya çıkmıştı.

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