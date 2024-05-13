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Spor
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Şimdi Ali Koç düşünsün! Başkanlık için dişli rakip

2024-05-13 19:05:37
Şimdi Ali Koç düşünsün! Başkanlık için dişli rakip

Son kararı merakla beklenen Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı.

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Foto - Şimdi Ali Koç düşünsün! Başkanlık için dişli rakip

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, başkan adaylarından Saadettin Saran'la yaptığı görüşme sonrası yeniden başkanlığa aday olma kararı aldı.

#2
Foto - Şimdi Ali Koç düşünsün! Başkanlık için dişli rakip

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ise aday olup olmayacağına dair vereceği karar merak konusu olmuştu.

#3
Foto - Şimdi Ali Koç düşünsün! Başkanlık için dişli rakip

Son kararını veren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı.

#4
Foto - Şimdi Ali Koç düşünsün! Başkanlık için dişli rakip

Yıldırım, bu akşam 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak.

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