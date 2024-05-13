2024-05-13 19:05:37 Şimdi Ali Koç düşünsün! Başkanlık için dişli rakip
Son kararı merakla beklenen Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı.
Son kararı merakla beklenen Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, başkan adaylarından Saadettin Saran'la yaptığı görüşme sonrası yeniden başkanlığa aday olma kararı aldı.
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın ise aday olup olmayacağına dair vereceği karar merak konusu olmuştu.
Son kararını veren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olma kararı aldı.
Yıldırım, bu akşam 21.00'de TRT Spor'da açıklamalarda bulunacak.
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