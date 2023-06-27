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Türkiye
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Silivri'de lüks villa cayır cayır yandı

2023-06-27 07:46:29
Silivri'de lüks villa cayır cayır yandı

Silivri'de 2 katlı lüks villa alev alev yandı.

#1
Foto - Silivri'de lüks villa cayır cayır yandı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.

#2
Foto - Silivri'de lüks villa cayır cayır yandı

Yangın, 20.30 sıralarında Çanta Mahallesi'nde bulunan site içerisindeki 2 katlı lüks villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

#3
Foto - Silivri'de lüks villa cayır cayır yandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Silivri'de lüks villa cayır cayır yandı

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken villada hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

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