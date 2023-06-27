2023-06-27 07:46:29 Silivri'de lüks villa cayır cayır yandı
Silivri'de 2 katlı lüks villa alev alev yandı.
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Silivri'de 2 katlı lüks villa alev alev yandı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, 20.30 sıralarında Çanta Mahallesi'nde bulunan site içerisindeki 2 katlı lüks villanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken villada hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.
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