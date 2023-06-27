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Dünya
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Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

2023-06-27 12:40:31
Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

Şili'de 22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bin 421 ev yıkılırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde geçtiğimiz haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor.

#2
Foto - Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

#3
Foto - Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

Şu ana kadar 2 bin 580 evde hafif, bin 24 evde ağır hasar meydana geldi, bin 421 ev ise yıkıldı.

#4
Foto - Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

Sel felaketinden 13 bin 196 kişi etkilendi.

#5
Foto - Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

Valparaiso, Santiago Metropolitan, O'Higgins, Maule, Nuble, Biobio ve Araucania selden en çok etkilenen bölgeler oldu.

#6
Foto - Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

Evlerinde mahsur kalanların helikopterle kurtarıldığı görüldü.

#7
Foto - Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı

Öte yandan, İçişleri Bakanı Carolina Toha, geçtiğimiz cumartesi günü selden etkilenen tüm bölgelerin "afet bölgesi" ilan edildiğini duyurmuştu

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