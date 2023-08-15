2023-08-15 20:58:53 Şile’de denize düşen yabancı uyruklu kadın öldü
İstanbul'un Şile ilçesinde kayalıktan denizde düşen kadın hayatını kaybetti.
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İstanbul'un Şile ilçesinde kayalıktan denizde düşen kadın hayatını kaybetti.
Olay, Fener Caddesi sahil kısmında saat 18.30 sıralarında meydana geldi.
Şile Feneri'ne yakın bir kayalık alanda dolaştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, dengesini kaybederek denize düştü.
Düşen kadının kayalık kısımlara çarptığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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