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Yaşam
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Şile’de denize düşen yabancı uyruklu kadın öldü

2023-08-15 20:58:53
Şile’de denize düşen yabancı uyruklu kadın öldü

İstanbul'un Şile ilçesinde kayalıktan denizde düşen kadın hayatını kaybetti.

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Foto - Şile’de denize düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Olay, Fener Caddesi sahil kısmında saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

#2
Foto - Şile’de denize düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şile Feneri'ne yakın bir kayalık alanda dolaştığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, dengesini kaybederek denize düştü.

#3
Foto - Şile’de denize düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Düşen kadının kayalık kısımlara çarptığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan kadının cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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