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Türkiye
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Silah kaçakçılarına şafak baskını

2021-10-05 09:43:37
Silah kaçakçılarına şafak baskını

Bursa'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyonda çok sayıda zanlı yakalandı.

#1
Foto - Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapıldığı iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

#2
Foto - İl genelinde önceden belirlenen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl genelinde önceden belirlenen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 450 polis tarafından şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

#3
Foto - Kapıları

Kapıları "koçbaşı" ile kırılarak girilen evlerde yapılan aramalarda silah ve mermiler ele geçirildi.

#4
Foto - Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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