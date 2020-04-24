  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
11
Şike davası sonuçlandı! 9 isme hapis cezası

2020-04-24 18:06:41
Şike davası sonuçlandı! 9 isme hapis cezası

İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike suçlamasından dolayı ceza verildi.

#1
Foto - Ülkenin kuzeyindeki Navarra İl Mahkemesi, Osasuna Kulübünün 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları verdi.

Ülkenin kuzeyindeki Navarra İl Mahkemesi, Osasuna Kulübünün 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla yargılanan 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları verdi.

#2
Foto - Mahkeme, 2013-2014 sezonunun son maçlarında Real Valladolid'e karşı kazanıp son hafta Osasuna'ya yenilmek için üçüncü bir şahıstan rüşvet aldıkları suçlamasıyla Real Betisli eski futbolcular Antonio Amaya ve Xavi Torres'e 1'er yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Mahkeme, 2013-2014 sezonunun son maçlarında Real Valladolid'e karşı kazanıp son hafta Osasuna'ya yenilmek için üçüncü bir şahıstan rüşvet aldıkları suçlamasıyla Real Betisli eski futbolcular Antonio Amaya ve Xavi Torres'e 1'er yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

#3
Foto - Kararda ayrıca Osasuna Kulübünün 5 eski yöneticisi ile rüşvetin verilmesine aracılık eden iki emlakçıya da hapis ve para cezaları verildiği bildirildi.

Kararda ayrıca Osasuna Kulübünün 5 eski yöneticisi ile rüşvetin verilmesine aracılık eden iki emlakçıya da hapis ve para cezaları verildiği bildirildi.

#4
Foto - Osasuna'nın eski yöneticilerinden Angel Vizcay, sporda yolsuzluk, evrakta sahtecilik ve görevini kötüye kullanma suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla en fazla hüküm giyen sanık oldu.

Osasuna'nın eski yöneticilerinden Angel Vizcay, sporda yolsuzluk, evrakta sahtecilik ve görevini kötüye kullanma suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla en fazla hüküm giyen sanık oldu.

#5
Foto - Diğer yandan Osasuna'nın eski kulüp başkanı Miguel Archanho Taberna ve eski yönetici Jesus Peralta Gracia 6 yıl 8'er ay, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Juan Antonio Pacual Leache 6 yıl 6 ay, eski kulüp mali işler müdürü Sancho Bandres 5 yıl 6 ay, iki emlakçıya da ticari evrakta sahtecilikten 9'ay hapis ve günlük 30 avrodan toplam 6 ay para cezası aldı.

Diğer yandan Osasuna'nın eski kulüp başkanı Miguel Archanho Taberna ve eski yönetici Jesus Peralta Gracia 6 yıl 8'er ay, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Juan Antonio Pacual Leache 6 yıl 6 ay, eski kulüp mali işler müdürü Sancho Bandres 5 yıl 6 ay, iki emlakçıya da ticari evrakta sahtecilikten 9'ay hapis ve günlük 30 avrodan toplam 6 ay para cezası aldı.

#6
Foto - Bu arada Osasuna Kulübüne de 2012-2013 ile 2013-2014 sezonlarında yaptığı mali usulsüzlüklerden dolayı 2 milyon 340 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Bu arada Osasuna Kulübüne de 2012-2013 ile 2013-2014 sezonlarında yaptığı mali usulsüzlüklerden dolayı 2 milyon 340 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

#7
Foto - İspanya'da

İspanya'da "Osasuna olayı" olarak adlandırılan dava, kulübün eski yöneticisi Vizcay'ın, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında ligde kalabilmek için maçlarda yaptıkları şikelerle ilgili olarak La Liga Başkanı Javier Tebas'a söylediği sözler sonrasında açılmıştı.

#8
Foto - İspanya'da

İspanya'da "Osasuna olayı" olarak adlandırılan dava, kulübün eski yöneticisi Vizcay'ın, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında ligde kalabilmek için maçlarda yaptıkları şikelerle ilgili olarak La Liga Başkanı Javier Tebas'a söylediği sözler sonrasında açılmıştı.

#9
Foto - Vizcay, Osasuna Kulübünün 2013'te kaybetmesi için Getafe'ye 400 bin avro, Deportivo'yu yenmesi karşılığında Real Valladolid'e 150 bin avro, Celta Vigo'yu mağlup etmesi için de Real Betis'e 150 bin avro verdiklerini, 2014'te de yenilmesi için Real Betis'e 250 bin avro, beraberlik karşılığında Espanyol'a 250 bin avro ve Valladolid'i yenmesi için Real Betis'e 400 bin avro ödediğini iddia etmişti.

Vizcay, Osasuna Kulübünün 2013'te kaybetmesi için Getafe'ye 400 bin avro, Deportivo'yu yenmesi karşılığında Real Valladolid'e 150 bin avro, Celta Vigo'yu mağlup etmesi için de Real Betis'e 150 bin avro verdiklerini, 2014'te de yenilmesi için Real Betis'e 250 bin avro, beraberlik karşılığında Espanyol'a 250 bin avro ve Valladolid'i yenmesi için Real Betis'e 400 bin avro ödediğini iddia etmişti.

#10
Foto - Osasuna 2012-2013 sezonunda La Liga'da kalmış ancak 2013-2014 sezonunda maçlardaki şike girişimlerine rağmen küme düşmüştü.

Osasuna 2012-2013 sezonunda La Liga'da kalmış ancak 2013-2014 sezonunda maçlardaki şike girişimlerine rağmen küme düşmüştü.

Bakanlık ramazan müjdesini açıkladı
Ekonomi

Bakanlık ramazan müjdesini açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayrıldığını duyurdu...
Koronavirüse iyi geliyor deyip yemeye başladılar
Dünya

Koronavirüse iyi geliyor deyip yemeye başladılar

Asya ülkesi Vietnamda, koronavirüse çare olarak siyah kedilerin eti pişilerek yenilmeye başlandı.

Meral Akşener'e olay FETÖ sorusu
Gündem

Meral Akşener'e olay FETÖ sorusu

CHP ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, katıldığı canlı yay..
Kılıçdaroğlu bu tamimi okursa, koronadan olmasa da, kalp krizinden gider
Gündem

Kılıçdaroğlu bu tamimi okursa, koronadan olmasa da, kalp krizinden gider

Ali Karahasanoğlu'nun yazısı...
Emniyet'in gücüne güç katacak: Yerli İHA'lar faaliyete başladı
Aktüel

Emniyet'in gücüne güç katacak: Yerli İHA'lar faaliyete başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayraktar İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı.
Husumetli aileler birbirine girdi! Aynı aileden 4 kişi öldü
Yerel

Husumetli aileler birbirine girdi! Aynı aileden 4 kişi öldü

Manisa'da aralarında daha önceden mera yüzünden husumet olduğu ileri sürülen 2 aile arasında kavga çıktı. Olayda aynı aileden 4 kişi ölürken..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı