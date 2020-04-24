Şike davası sonuçlandı! 9 isme hapis cezası

Vizcay, Osasuna Kulübünün 2013'te kaybetmesi için Getafe'ye 400 bin avro, Deportivo'yu yenmesi karşılığında Real Valladolid'e 150 bin avro, Celta Vigo'yu mağlup etmesi için de Real Betis'e 150 bin avro verdiklerini, 2014'te de yenilmesi için Real Betis'e 250 bin avro, beraberlik karşılığında Espanyol'a 250 bin avro ve Valladolid'i yenmesi için Real Betis'e 400 bin avro ödediğini iddia etmişti.