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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Siirt'te petrolü bulamayan Amerikan devinden hükümete flaş talep

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siirt'te petrolü bulamayan Amerikan devinden hükümete flaş talep

Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Bazı illerdeki arama faaliyetlerinden olumlu sonuç alınamazken bazıları için ek süre talep ediliyor.

#1
Foto - Siirt'te petrolü bulamayan Amerikan devinden hükümete flaş talep

Amerikalı enerji şirketinden Siirt'teki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir başvuru geldi. Hükümet ilerleyen günlerde başvuruyu sonuçlandıracak.

#2
Foto - Siirt'te petrolü bulamayan Amerikan devinden hükümete flaş talep

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Aladdin Middle East Ltd.’nin bir adet petrol arama ruhsatı için süre uzatımı talep ettiğini duyurdu.

#3
Foto - Siirt'te petrolü bulamayan Amerikan devinden hükümete flaş talep

MAPEG’den alınan bilgiye göre süre uzatılması talebine konu saha, Siirt ili sınırları içerisindeki AR/AME/K/M47-b1,b2 pafta no.lu petrol arama ruhsatı olarak belirtildi.

#4
Foto - Siirt'te petrolü bulamayan Amerikan devinden hükümete flaş talep

Söz konusu ruhsatın süresi daha önce mücbir sebep kapsamında uzatılmıştı. İstenen ek sürenin başlangıç tarihi 27 Haziran 2026. 

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