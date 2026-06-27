Siirt'te petrolü bulamayan Amerikan devinden hükümete flaş talep
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Bazı illerdeki arama faaliyetlerinden olumlu sonuç alınamazken bazıları için ek süre talep ediliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ediyor. Bazı illerdeki arama faaliyetlerinden olumlu sonuç alınamazken bazıları için ek süre talep ediliyor.
Amerikalı enerji şirketinden Siirt'teki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir başvuru geldi. Hükümet ilerleyen günlerde başvuruyu sonuçlandıracak.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Aladdin Middle East Ltd.’nin bir adet petrol arama ruhsatı için süre uzatımı talep ettiğini duyurdu.
MAPEG’den alınan bilgiye göre süre uzatılması talebine konu saha, Siirt ili sınırları içerisindeki AR/AME/K/M47-b1,b2 pafta no.lu petrol arama ruhsatı olarak belirtildi.
Söz konusu ruhsatın süresi daha önce mücbir sebep kapsamında uzatılmıştı. İstenen ek sürenin başlangıç tarihi 27 Haziran 2026.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23