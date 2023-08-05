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Türkiye
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Siirt'te içme suyu sorununa 3 adet sondaj kuyusuyla çözüm bulunacak

2023-08-05 14:26:19
Siirt'te içme suyu sorununa 3 adet sondaj kuyusuyla çözüm bulunacak

Siirt'te sıcaklıkların yükselmesi ve debi düşüşüne çözüm için içme suyu sorununa 3 adet sondaj kuyusuyla çözüm bulunacak.

#1
Foto - Siirt'te içme suyu sorununa 3 adet sondaj kuyusuyla çözüm bulunacak

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaz aylarındaki içme suyu sarfiyatının artması nedeniyle Siirt merkez, Kurtalan ve Tillo ilçeleri ile Kayabağlar, Atabağı ve Gökçebağ beldeleri ve bazı köylerde mevsimsel içme suyu sorunu yaşanıyor. Bu sorunun çözümü için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi tarafından yapımı hızla devam eden 3 adet içme suyu sondaj çalışmasında sona gelindi.

#2
Foto - Siirt'te içme suyu sorununa 3 adet sondaj kuyusuyla çözüm bulunacak

Alternatif su kaynakları üzerinde yapılan çalışmalar devam ederken, Hesko ana kaynağında da üç adet sondaj kuyusu çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Siirt'te yaşanan su sorununu çözmek için Hesko su kaynağının bulunduğu bölgede açılan 3 sondaj kuyusundan elde edilecek su, sistem içerisine dahil edilerek, su sorunu yaşanan bölgelerin ihtiyaçları karşılanacak.

#3
Foto - Siirt'te içme suyu sorununa 3 adet sondaj kuyusuyla çözüm bulunacak

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen 3 adet Siirt Hesko kaptajı içme suyu sondaj kuyusu çalışmalarında inşaat, mekanik ve elektrik imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Toplamda her bir kuyu 120 metre derinliğinde olan 3 adet sondaj kuyusu imalatı tamamlanıp, 3 adet pompa sondaj kuyularına indirilmiş ve hat bağlantı vanaları ile toplama havuzu iletim hattı imalatları da tamamlandı. Ayrıca enerji hatları ve trafo imalatları da tamamlanma aşamasında olup, hat bağlantı vanalarının tamamlanmasıyla birlikte en kısa sürede su isale hattına gerekli bağlantılar yapılacak ve Hesko hattı büyük ölçüde desteklenerek, su akışı sağlanacağı belirtildi.

#4
Foto - Siirt'te içme suyu sorununa 3 adet sondaj kuyusuyla çözüm bulunacak

Siirt Belediyesi, su sorunu yaşayan bölgelerin problemlerini çözmek ve ilin su konusundaki geleceğini korumak için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

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