Siirt'te içme suyu sorununa 3 adet sondaj kuyusuyla çözüm bulunacak

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen 3 adet Siirt Hesko kaptajı içme suyu sondaj kuyusu çalışmalarında inşaat, mekanik ve elektrik imalatları tamamlanma aşamasına geldi. Toplamda her bir kuyu 120 metre derinliğinde olan 3 adet sondaj kuyusu imalatı tamamlanıp, 3 adet pompa sondaj kuyularına indirilmiş ve hat bağlantı vanaları ile toplama havuzu iletim hattı imalatları da tamamlandı. Ayrıca enerji hatları ve trafo imalatları da tamamlanma aşamasında olup, hat bağlantı vanalarının tamamlanmasıyla birlikte en kısa sürede su isale hattına gerekli bağlantılar yapılacak ve Hesko hattı büyük ölçüde desteklenerek, su akışı sağlanacağı belirtildi.