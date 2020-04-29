2020-04-29 14:48:59 Sigortasız çalışanlara sosyal destek ödemesi var mı? Sigortasızlara sosyal yardım parası verilecek mi?
Sosyal yardım ödemeleri kapsamında nakdi destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım ödemelerinde 3. faz için başvurular devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvuru şartlarını yerine getirenlerin e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu yapmaları durumunda sosyal yardım parası alabilecekler. Peki sigortasız çalışanlara sosyal destek ödemesi var mı? Sigortasız çalışanlara ödeme var mı? Sigortasızlara sosyal yardım parası verilecek mi?