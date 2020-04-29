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Ekonomi
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Sigortasız çalışanlara sosyal destek ödemesi var mı? Sigortasızlara sosyal yardım parası verilecek mi?

2020-04-29 14:48:59
Sigortasız çalışanlara sosyal destek ödemesi var mı? Sigortasızlara sosyal yardım parası verilecek mi?

Sosyal yardım ödemeleri kapsamında nakdi destek ödemeleri gerçekleştiriliyor. Sosyal yardım ödemelerinde 3. faz için başvurular devam ediyor. 1000 TL sosyal yardım başvuru şartlarını yerine getirenlerin e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası başvurusu yapmaları durumunda sosyal yardım parası alabilecekler. Peki sigortasız çalışanlara sosyal destek ödemesi var mı? Sigortasız çalışanlara ödeme var mı? Sigortasızlara sosyal yardım parası verilecek mi?

#1
Foto - 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ayrıntıları açıklanan sosyal yardımlara yoğun ilgi söz konusu.

2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ayrıntıları açıklanan sosyal yardımlara yoğun ilgi söz konusu.

#2
Foto - Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden tamamlayan binlerce vatandaşın gözü şimdi, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. PTT şubeleri aracılığı ile yapılması beklenen ödemelerin ne zaman yapılacağını merak edilmekte. Peki, 3. faz sosyal yardım ne zaman verilecek? 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden tamamlayan binlerce vatandaşın gözü şimdi, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. PTT şubeleri aracılığı ile yapılması beklenen ödemelerin ne zaman yapılacağını merak edilmekte. Peki, 3. faz sosyal yardım ne zaman verilecek? 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman açıklanacak?

#3
Foto - Koronavirüs salgını dolayısıyla kapatılan iş yerlerinde sigortasız olarak çalışırken işsiz kalanlar, yevmiyeli gündelikçi çalışanlar ve benzeri koşullarda olan işçilere yönelik düzenli bir maaş desteği yapılmadığı açıklandı.

Koronavirüs salgını dolayısıyla kapatılan iş yerlerinde sigortasız olarak çalışırken işsiz kalanlar, yevmiyeli gündelikçi çalışanlar ve benzeri koşullarda olan işçilere yönelik düzenli bir maaş desteği yapılmadığı açıklandı.

#4
Foto - Sgkhocası’nın haberine göre, Herhangi bir işyerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirimi olmadan çalışan vatandaşların iş sözleşmesi bulunmadığı için bu durumda olan kişilerin devletin resmi kurumlarından maaş alması ne yazık ki mümkün olamıyor.

Sgkhocası’nın haberine göre, Herhangi bir işyerinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirimi olmadan çalışan vatandaşların iş sözleşmesi bulunmadığı için bu durumda olan kişilerin devletin resmi kurumlarından maaş alması ne yazık ki mümkün olamıyor.

#5
Foto - Fakat bu kapsama giren işçilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve 3. faz ödemelerine geçilen sosyal destek programından yararlanabileceği bildiriliyor. İş yerinde sigorta bildirimi yapılmadan gündelikçi, kısa zamanlı ve yevmiyeli çalışan işçilerin başvuruda bulunabileceği sosyal yardım programı kapsamında, başvurusu onaylanan vatandaşlara 1000 TL para desteği yapılacak.

Fakat bu kapsama giren işçilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve 3. faz ödemelerine geçilen sosyal destek programından yararlanabileceği bildiriliyor. İş yerinde sigorta bildirimi yapılmadan gündelikçi, kısa zamanlı ve yevmiyeli çalışan işçilerin başvuruda bulunabileceği sosyal yardım programı kapsamında, başvurusu onaylanan vatandaşlara 1000 TL para desteği yapılacak.

#6
Foto - 1000 TL sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

1000 TL sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

#7
Foto - 1000 TL’lik sosyal yardıma başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

1000 TL’lik sosyal yardıma başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

#8
Foto - Pandemi Sosyal Destek Programı’ndan daha önceki 1. ve 2. faz kapsamında 1000 TL destekten yararlanmış olanlar 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri ve memurlar SGK’dan gelir ya da aylık alanlar (emekliler) İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

Pandemi Sosyal Destek Programı’ndan daha önceki 1. ve 2. faz kapsamında 1000 TL destekten yararlanmış olanlar 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri ve memurlar SGK’dan gelir ya da aylık alanlar (emekliler) İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

#9
Foto - Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

#10
Foto - Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

#11
Foto - Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurubilecek. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

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