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Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

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Sağlık
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Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

2024-01-20 13:26:27
Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

KOAH Hastaları Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem Türkiye'de bir kişinin ortalama kaç sigara içtiğini açıkladı. Elektronik sigaralar dahil kişi başına düşen sigara sayısı 17 oldu. Türkiye bu sayıyla dünya listelerinde zirveye oturdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması çağrısında bulundu. Sigaradan daha az zararlı olarak kabul edilen ve kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigaranın sanıldığı kadar masum olmadığını savunan KOAH Hastaları Derneği Başkanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, Türkiye'de sigara kullanımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin sigara içtiğini söyleyen KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, bağımlıların yüzde 80'inin gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde yaşadığının altını çizdi. 2018-2023 Tütün Kontrolü Planı'nda ise Türkiye'de sigara içenlerin sayısının 15 milyondan fazla olduğunu duyurdu. 15 yaş ve üzeri toplam nüfusta her 4 kişiden en az 1'inin bağımlı olduğu ortaya çıktı. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) raporuna göre ise Avrupa ülkelerinde en fazla sigara içilen ülke yüzde 29 ile Bulgaristan olurken ikinci sıradaki Türkiye'de ise halkın yüzde 27,3'ünün sigara içtiği ortaya çıktı. AB ortalamasının ise yüzde 18.4 olması detayı da dikkatlerden kaçmadı.

#1
Foto - Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

TÜRKİYE ZİRVEDE: KİŞİ BAŞINA 17 ADET SİGARA DÜŞÜYOR Türkiye, kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedi sayısında dünya birincisi olarak zirvede yer aldı. Ülkemizde sigara kullanan bireylerde kişi başına düşen ortalama günlük sigara adedinde 17.1 sayısıyla dünya birincisi oldu. Türkiye'yi günlük 17 sigara ile Yunanistan, 15.7 sigara ile İsrail, 15.5 ile Japonya ve 15.4 adetle de Avusturya'nın takip etti.

#2
Foto - Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

"BU BİR SÖMÜRÜ SİSTEMİ" Tütün sektörünün tamamen sömürüye odaklandığını belirten Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Gelişmiş ülkelerin çok uluslu tütün şirketleri tütün satarak insanları hastalandırıyor ve sonra bu hastalıkların ilaçlarını satarak kazançlarını katlayarak artmakta. Bu sebeple tütün sektörü kelimenin tam anlamıyla bir sömürü düzeni oluşturmaktadır. Bu firmalar savaşlardan çok daha fazla insanı öldürerek bir ölüm makinası gibi çalışmaktaalar" dedi.

#3
Foto - Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

"ÇOCUKLAR DA ETKİLENİYOR" Yayınlanan raporlarda pasif içiciliğin sağlık üzerindeki zararlarının kesin olarak kanıtlandığına dikkat çeken Süerdem, “Pasif içicilikten en çok çocuklar etkileniyor, rbeveynleri sigara bağımlısı olan çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonları sık gelişmekte ve astım bu çocuklarda daha yaygın görülüyor." dedi.

#4
Foto - Sigara tüketiminde rekor kırdık! Dünya sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı sırada

“ELEKTRONİK SİGARAYLA SİGARA BIRAKILAMAZ” Elektronik sigaraların normal sigaralardan farksız olduğunu belirten Süerdem elektronikte de yüksek derecede bağımlılık yapıcı madde olan nikotin içerdiğini belirtti. Sigarayı bırakmada bu yöntemin doğru olmadığını altını çizdi. “GENÇLERE ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARLARI ÖĞRETİLMELİ” Daha çok gençlerin kullandığı elektronik sigaraların ileride normal sigara içiminin başlamasına zemin oluşturacağını söyleyen Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Masum bir davranışmış gibi gösterilen elektronik sigarayı içen gençlerin ebeveynleri çocukları sigara içiyormuş gibi tepkiler oluşturmalı. Gençleri ikna etmenin en etkili yöntemlerinden birisi elektronik sigaranın zararlarını içeren yazıları onlara okumak veya okutmak olacaktır” dedi.

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