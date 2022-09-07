  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
14
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

2022-09-07 09:59:22
Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Araba almak isteyen milyonları ilgilendiriyor. Hükümetin araba fiyatlarıyla ilgili hamlesi sonrası araba fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları değişti. Galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre araç satışı sınırlamasında son viraja girdi. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül’de başlanacak sınırlamada son 1 haftaya girildi. Galericiler panik halde elindeki sıfır araçları yasal düzenlemeye takılmaması için çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya çalışıyor. Peki sıfır ve ikinci el araba fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Bu fiyatlardan araba alınır mı? İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Araba fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. Araba fiyatları düşüşe geçti. Sıfır ve ikinci el arabada yeni fiyatlar ortaya çıktı. Araba fiyatlarındaki indirim oranları açıklandı. İşte araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

#2
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül’de başlanacak 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasında son 1 haftaya girildi.

#3
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Galericiler panik halde elindeki sıfır aracın yasal düzenlemeye takılmaması için çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya çalışıyor.

#4
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

50 BİNDEN FAZLA OTOMOBİL VAR Galeri, online satıcı ve kurumsal şirketlerin elinde sektör uzmanları tarafından 50 binden fazla sıfır ikinci el olduğu ifade ediliyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen online kurumsal araç alım satımı yapan firmaların elinde 28 binden fazla sıfır araç olduğu ortaya çıkarken, galerilerin elinde ise 18 binden fazla sıfır ikinci el araç olduğu biliniyor.

#5
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Kazancını katlamak isteyen ve ana işi otomotiv olmamasına rağmen al-sat yapan şirketlerle birlikte rakamın daha da yükseldiği yetkili satıcılar tarafından vurgulanıyor.

#6
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

SARI SİTEDE SIFIR KM 5 BİN ARAÇ SATIŞTA Birçok firmanın ve bireysel satıcının da yer aldığı 'sarı site' olarak tabir edilen online araç satış platformunda galerilerin son 30 günde verdiği ilanlar arasında halihazırda 5 bine yakın sıfır ikinci el otomobil satışa hazır şekilde bekliyor.

#7
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ağustosta 700 bine yakın aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçların yüzde 68'ini otomobiller oluşturuyor.

#8
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Temmuzda yapılan 650 bin adede oranla yüzde 7 artış gösteren devir işlemi galericinin paniğini de 50 bin araçlık farkla ortaya koydu.

#9
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

SATILMAYAN HER ARACIN AYLIK MALİYETİ 10 BİN TL Düzenlemeyle elde kalacak sıfır ikinci el araçların galericiye maliyeti ise pahalıya patlayacak. Satılamayan her aracın aylık ortalama giderinin kiralar ve saklama koşullarının yanı sıra sermayeyi çevirememe riskinin en uygun fiyatlı otomobillerde bile 10 bin lirayı bulduğunu ifade eden otomotiv yetkilileri, günümüz koşullarında aracın 6 aylık maliyetinin 60 bin lirayı geçeceğini söyledi. Yüksek fiyatlı araçlarda ise maliyet aynı oranda katlanıyor.

#10
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

CEZA MİKTARI ARTIRILACAK Resmi makamlardan edinilen bilgiye göre, 6 ay ve 6 bin kilometre şartına uymayan kurumsal satıcıların cezasının düşük kaldığı gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasının ardından yapılacak düzenlemeyle caydırıcı bir noktaya getirilmesi planlanıyor.

#11
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Ticaret Bakanlığı'nın ceza miktarına dair açıklaması bulunmuyor. Ceza miktarının ise yüksek bir değere sahip otomobilde yüzdesel olarak caydırıcılığı hedefleniyor.

#12
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Para cezasının yanı sıra işletmenin ticari faaliyetinin sınırlandırılması veya sonlandırılması da yaptırımlarda yer alması beklentiler arasında.

#13
Foto - Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Son haftaya girilen 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin noterlerde yoğunluk oluşturması da bekleniyor. Elindeki aracı şahsi alıcıya satmaya çalışan veya devretmek isteyen kurumsal satıcıların yasal düzenlemeye takılmamak ve kapsama girmemek için 1 haftada noter işlemlerini halletmesi gerekiyor. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında ise otomobil ve hafif ticari araç satışındaki düşüş yüzde 18.2’yi buldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan Tezcan Karakuş Candan kararı!
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Tezcan Karakuş Candan kararı!

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkındaki soruşturmada, Candan'ın memur..
Sosyal medya çılgınlığı! Video çekerken hayatının şokunu yaşadı
Dünya

Sosyal medya çılgınlığı! Video çekerken hayatının şokunu yaşadı

Hindistan'da bir genç, sosyal medyada paylaşmak için çektiği videoda korkunç bir talihsizliğe uğrardı.
Pentagon sözcüsüne Türk F-16’larına S-300 kilidi sorusu soruldu
Gündem

Pentagon sözcüsüne Türk F-16’larına S-300 kilidi sorusu soruldu

Yunanistan’ın NATO görevi icra eden Türk F-16 uçaklarına S-300 hava savunma sistemleri ile radar kilidi atması iki ülke arasındaki gerilimi ..
Kadir Şeker'le ilgili sürpriz gelişme
Aktüel

Kadir Şeker'le ilgili sürpriz gelişme

KONYA'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis..
Enerji kriziyle boğuşan Avrupa'ya kömürden darbe geldi! Fiyatlar rekor üstüne rekor kırdı
Dünya

Enerji kriziyle boğuşan Avrupa'ya kömürden darbe geldi! Fiyatlar rekor üstüne rekor kırdı

Asya'da kömür fiyatları, Avrupa başta olmak üzere yaşanan enerji krizinin etkisi ve arzda yaşanan bozulmalar ile rekor üstüne rekor kırdı...
Drift yapan otomobil bekçiye çarptı
Yerel

Drift yapan otomobil bekçiye çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde drift yapan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü Recep Karaçam (32), 'dur' ihtarında bulunan bekçi Ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23