Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında son dakika gelişmesi! Kampanya ve indirime başladılar, işte fiyat listesi

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Araba almak isteyen milyonları ilgilendiriyor. Hükümetin araba fiyatlarıyla ilgili hamlesi sonrası araba fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatları değişti. Galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre araç satışı sınırlamasında son viraja girdi. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül’de başlanacak sınırlamada son 1 haftaya girildi. Galericiler panik halde elindeki sıfır araçları yasal düzenlemeye takılmaması için çeşitli kampanya ve indirimlerle satmaya çalışıyor. Peki sıfır ve ikinci el araba fiyatlarındaki düşüş sürecek mi? Bu fiyatlardan araba alınır mı? İşte son dakika haberinin detayları...