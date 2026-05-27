İnci kefaline teknolojik sıkı koruma
İnci kefaline teknolojik sıkı koruma

Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalini kaçak avcılardan korumak için fotokapan ve termal cihazlar kullanıyor.

Van Gölü Havzası'nda yaşayan endemik tür inci kefalinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında, güvenlik güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Muradiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, akarsu yataklarında fotokapan, termal kamera ve dronlar kullanarak gece ve gündüz, kaçak avcılık faaliyetlerine karşı denetimler yapıyor.

Balıkların göç ettiği akarsu, dere yatakları, sazlık alanlar ve kaçak avcılığın yoğun olabileceği bölgeleri gözetim altında tutan ekipler, gece görüş özelliğine sahip termal cihazlarla hareketlilik tespit ettiği bölgelere müdahale ediyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nın en önemli değerlerinden inci kefalinin göç yolculuğunun devam ettiğini söyledi.

15 Nisan'da başlayan av yasağının 15 Temmuz'a kadar süreceğini belirten Altunkaynak, şunları kaydetti:

"Muradiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle süreci takip etmekteyiz.

Yasak boyunca kurumlarımızda personellerimiz gece ve gündüz nöbet tutmaktadır.

Jandarma ekiplerimiz gece termal dronlar ile tespitlerine devam etmekte, ayrıca termal kameralar da kullanılmaktadır.

Jandarma ekiplerimiz tarafından belirli noktalara fotokapanlar kuruldu.

Böylelikle büyük ölçüde kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışmaktayız. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş ise inci kefalinin bölgedeki binlerce insanın geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

İnci kefalinin endemik bir tür olduğunu dile getiren Akkuş, şunları kaydetti: "İnci kefalinin bugünlere gelmesinde kuşkusuz en büyük emek jandarma teşkilatına ait.

Üreme döneminin başından sonuna kadar jandarma teşkilatı 7 gün 24 saat sahada çalışıyor.

Gece hepimiz evimizde uyurken jandarma 24 saat dere kenarında nöbet tutuyor ve her geçen yıl koruma çalışmalarını bir adım daha öne taşıyor.

Bu sene kullanılan termal dronlarla kaçak avcılıkla mücadeleye yeni bir boyut kazandırıldı. Termal dronlar sayesinde, gece balık avlayanlar tespit edilebiliyor.

Jandarmanın koruduğu sadece balık değil, bu bölgedeki binlerce insanın ekmeğidir."

