Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!
Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

Adım adım lokum gibi ciğer yapmanın detaylarına dikkat etmekte yarar var...

Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

Kurban Bayramı'nda “Ciğer nasıl yapılır?” sorusunun cevabı araştırılıyor. Evde lokanta usulü, yumuşacık ve kokusuz bir ciğer pişirmek aslında sandığınız kadar zor değil. Ancak mutfağa girmeden önce, usta şeflerin asla yapmadığı, ciğerin tüm lezzetini bitiren o ölümcül hataları bilmeniz gerekiyor. İşte adım adım lokum gibi ciğer yapmanın formülü ve mutlaka kaçınmanız gereken 3 büyük hata!

Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

Sofraların en sevilen, en özel lezzetlerinden biri olan ciğer, doğru pişirildiğinde lokum gibi ağızda dağılırken; ufacık bir teknik hatada ne yazık ki kayış gibi sert ve lezzetsiz bir hale gelebiliyor. Peki, ciğer nasıl yapılır?

Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

Ciğer tarifine geçmeden önce ciğerle ilgili en çok yapılan hataları sıraladık. İşte ciğer yaparken asla yapmamanız gereken 3 hata...

Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

1. EN BÜYÜK HATA: CİĞERİ YIKAMAK! Birçok kişinin mutfakta düştüğü ilk ve en büyük hata ciğeri suyun altına tutmaktır. Ciğer asla yıkanmaz. Ciğeri yıkamak, yapısını bozar, liflerini gevşetir ve pişerken sertleşmesine neden olur. En önemlisi de o kendine has kanlı yapısı suyla temas ettiğinde ağır bir koku salgılar. Doğru Yöntem: Ciğerin üzerindeki kanı temizlemek için yıkamak yerine derin bir süzgece alın ve kanının süzülmesini bekleyin. Gerekirse temiz bir kağıt havlu yardımıyla hafifçe tampon yaparak kurulayın.

Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

2. TUZU BAŞTA ATMAK (ETİ SERTLEŞTİRİR) Ciğeri pişirmeye başlar başlamaz veya marinasyon aşamasında tuz eklemek, ciğerin içindeki tüm suyu dışarı salmasına neden olur. Suyunu kaybeden ciğer kurur, sertleşir ve lokum kıvamını tamamen kaybeder. Doğru Yöntem: Tuz, ciğer ocaktan alınmaya yakın, yani pişme sürecinin en son aşamasında eklenmelidir. Böylece ciğer kendi suyunu içinde tutar ve yumuşacık kalır.

Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

3. PİŞİRME SÜRESİNİ UZATMAK (KURUMA SEBEBİ) "İyi pişsin" düşüncesiyle ciğeri dakikalardan boyu ocakta tutmak yapılan en büyük pişirme hatasıdır. Ciğer, kırmızı et gibi uzun süre pişirilmeyi sevmez. Isıya çok hızlı tepki veren bir dokusu vardır; piştikçe sertleşir. Doğru Yöntem: İster Arnavut ciğeri yapın ister tava ciğeri; ciğer yüksek ateşte, hızlıca pişirilmelidir. Yağın içinde kalma süresi birkaç dakikayı geçmemelidir.

Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

LOKUM GİBİ ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ Bu 3 hatadan uzak durarak evde yapabileceğiniz en garanti ve lezzetli tarifi buraya bırakıyoruz:

Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

Malzemeler: 500 gram dana ciğeri (Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış) 1 çay bardağı un 1 tatlı kaşığı karbonat (Ciğeri pofuduk ve yumuşak yapar) 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber Kızartmak için bol sıvı yağ Son aşamada eklemek için: Tuz, kimyon, pul biber ADIM ADIM CİĞERİN YAPILIŞI: Kanını Süzdürün: Küp doğranmış ciğerleri süzgece alın ve en az 15-20 dakika kanının tamamen süzülmesini sağlayın. Un Karışımını Hazırlayın: Geniş bir kabın içinde un, karbonat ve kırmızı toz biberi harmanlayın. Ciğerleri Unlayın: Süzülen ciğerleri bu unlu karışıma bulayın. Ardından fazla unun etrafa saçılmaması ve ciğerlerin yapışmaması için ciğerleri tekrar bir süzgece alıp hafifçe eleyin. Kızgın Yağa Atın: Geniş bir tavada sıvı yağı iyice kızdırın. Yağ mutlaka çok sıcak olmalıdır. Ciğerleri yağa bırakın. Hızlıca Pişirin: Ciğerleri yüksek ateşte, yaklaşık 2-3 dakika kadar karıştırarak kızartın. Rengi dönüp dışı hafif çıtırlaştığında hemen yağdan alın. Baharatlayın: Ocaktan aldığınız sıcak ciğerlerin üzerine hemen tuz, kimyon ve pul biber ekleyip harmanlayın. Yanına bol sumaklı, maydanozlu piyazlık doğranmış kırmızı soğan ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak
Gündem

Resmen duyurdular: 5 parti Kılıçdaroğlu ile değil Özgür Özel ile bayramlaşacak

DEM Parti, Kurban Bayramı'nda Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile bayramlaşmama kararı aldıklarını açıkladı. DEM Parti’nin resmen duyurduğu karar..
Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vurdu! Özgür pirince giderken bulgurdan da oldu!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu neşteri vurdu! Özgür pirince giderken bulgurdan da oldu!

Eski CHP’li Mehmet Sevigen, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve yandaşlarının Grup Başkanlığı hamlesini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ta..
Bülent Arınç yine sahnede! CHP'deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!
Gündem

Bülent Arınç yine sahnede! CHP’deki bozguna siper oldu, hakimlere talimat vermeye kalkıştı!

Kamudan ihraç edilen FETÖ militanları için “Cübbemi giyesim geliyor” diyen, firari terörist Akın İpek’in annesinin elini öpen, yolsuzluk idd..
Çocuğa şiddeti ifşa eden inanılmaz taktik! Okul personelleri fena enselendi
Dünya

Çocuğa şiddeti ifşa eden inanılmaz taktik! Okul personelleri fena enselendi

ABD'de konuşma engelli otistik oğlunun okulda şiddet gördüğünden şüphelenen acılı anne, evladının saçına gizli kamera yerleştirerek vicdansı..
Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi
Dünya

Porto Riko Valisi duyurdu! ABD'nin saldıracağı yeni ülke için tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, olumsuz hava koşulları nedeniyle kabinesiyle birlikte yapmayı planladığı Camp David ziyaretini erteledi. Trump, ya..
CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman
Gündem

CHP'de koltuk savaşı kızıştı! Kılıçdaroğlu tabanından Özgür ve Ekrem'e ağır bombardıman

CHP'de "mutlak butlan" (hukuken geçersizlik) kararı sonrası Genel Başkanlık koltuğu iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı bir kadın, Özgü..
