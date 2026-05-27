Adım adım lokum gibi ciğer nasıl yapılır? Ciğer yaparken üç hataya dikkat!

Malzemeler: 500 gram dana ciğeri (Zarı temizlenmiş ve küp doğranmış) 1 çay bardağı un 1 tatlı kaşığı karbonat (Ciğeri pofuduk ve yumuşak yapar) 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber Kızartmak için bol sıvı yağ Son aşamada eklemek için: Tuz, kimyon, pul biber ADIM ADIM CİĞERİN YAPILIŞI: Kanını Süzdürün: Küp doğranmış ciğerleri süzgece alın ve en az 15-20 dakika kanının tamamen süzülmesini sağlayın. Un Karışımını Hazırlayın: Geniş bir kabın içinde un, karbonat ve kırmızı toz biberi harmanlayın. Ciğerleri Unlayın: Süzülen ciğerleri bu unlu karışıma bulayın. Ardından fazla unun etrafa saçılmaması ve ciğerlerin yapışmaması için ciğerleri tekrar bir süzgece alıp hafifçe eleyin. Kızgın Yağa Atın: Geniş bir tavada sıvı yağı iyice kızdırın. Yağ mutlaka çok sıcak olmalıdır. Ciğerleri yağa bırakın. Hızlıca Pişirin: Ciğerleri yüksek ateşte, yaklaşık 2-3 dakika kadar karıştırarak kızartın. Rengi dönüp dışı hafif çıtırlaştığında hemen yağdan alın. Baharatlayın: Ocaktan aldığınız sıcak ciğerlerin üzerine hemen tuz, kimyon ve pul biber ekleyip harmanlayın. Yanına bol sumaklı, maydanozlu piyazlık doğranmış kırmızı soğan ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!