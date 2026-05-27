Şok eden istihbarat: Biyolojik silah geliştiriyorlar
Dünyanın birçok noktasında yaşanan savaş ve çatışma ortamı yayılarak devam ederken korkutan istihbarat ortaya çıktı. İddialara göre biyolojik silah geliştiriliyor. İşte detaylar...
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'nın katılımı ve ABD’nin finansmanıyla kitle imha amaçlı biyolojik silahlar geliştirildiğine dair verilere ulaşıldığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kitle imha silahlarının geliştirilmesi, üretimi ve depolanmasını içeren ceza kanunu maddesi uyarınca 2022 yılından bu yana yürütülen soruşturmada önemli bulgulara rastlandığını belirtti.
Petrenko, "Yürüttüğümüz ceza davası soruşturması kapsamında, Ukrayna Sağlık Bakanlığı çalışanlarının katılımıyla ve ABD Savunma Bakanlığı'nın finansmanıyla kitle imha amaçlı biyolojik silahlar geliştirildiğine dair verilere ulaştık" ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın detaylarına dikkat çeken Petrenko, söz konusu askeri-biyolojik programlarda potansiyel biyolojik saldırı ajanları arasında yer alan bazı tehlikeli hastalıkların kullanıldığını vurguladı.
Sözcü, askeri amaçlarla yürütülen bu çalışmaların ve laboratuvar faaliyetlerinin doğrudan veba, şarbon, bruselloz ve tularemi gibi yüksek riskli hastalıkların patojenlerini içerdiğini sözlerine ekledi.
