2023-10-03 18:21:19 Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı
Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Araba fiyatlarında düşüş dalgası başladı. Firmalar birçok otomobilde kampanya başlattı. Sıfır otomobil kampanyaları ikinci el araba pazarına da etki etti. Fiyatlarda büyük kırılmalar gerçekleşti. Fiyatların önümüzdeki süreçte daha da düşeceği ifade edildi. Öte yandan firmalar otomobile talebi arttırmak için peş peşe açıklamalar yapmaya başladı. İşte araba piyasasıyla ilgili tüm detaylar...