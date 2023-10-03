Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Otomobil alındığında zorunlu Trafik sigortası yapılması şart koşuluyor. Herhangi bir kaza ya da can kaybı olması durumunda trafik sigortası mağdur tarafa ödeme yapıyor. Kasko ise araç sahibini hırsızlık, sel, su baskını, deprem, doğal afetler, kendisinin alkol ve uyuşturucu etki dışında kusurlu olduğu kazaların tadilatını yapması gibi birçok özel durumu karşılıyor.