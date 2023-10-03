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Ekonomi
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Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

2023-10-03 18:21:19
Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı. Araba fiyatlarında düşüş dalgası başladı. Firmalar birçok otomobilde kampanya başlattı. Sıfır otomobil kampanyaları ikinci el araba pazarına da etki etti. Fiyatlarda büyük kırılmalar gerçekleşti. Fiyatların önümüzdeki süreçte daha da düşeceği ifade edildi. Öte yandan firmalar otomobile talebi arttırmak için peş peşe açıklamalar yapmaya başladı. İşte araba piyasasıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Otomotiv sektörüne yönelik alınan tedbirler, ekonomi yönetiminin para ve maliye politikasında değişiklik otomobil fiyatlarına düşüş getirdi. Sıfırından daha yüksek fiyata satılan ikinci el otomotiv sektöründe satışlar yavaşlarken potansiyel alıcılar fiyatların daha da düşmesini beklemeye başlayıp paralarını kısa vadede faiz ile tasarruf etme yöntemine yöneldi. Öte yandan araba satış firmaları vatandaşları tekrar piyasa çekmek için peş peşe açıklamalarda bulunmaya başladı. Uzmanlar talebin daha düşmesi halinde fiyatların normal seviyelere geleceğini ifade ediyor.

#2
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 26 milyon 129 bin 4 adet olurken ocak-eylül aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 0,6 azalarak 907 bin 499 adet oldu.

#3
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Aynı dönemde 27 bin 66 taşıtın ise kaydı silindi. Vergi oranlarından dolayı vatandaşların sıfır otomobile ulaşımının kısıtlı olduğunu söyleyen ekonomist ve vergi uzmanı Ulaş İke, “Bu nedenle vatandaşlar, ikinci el otomobile yöneliyor" dedi.

#4
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Ekonomist ve vergi uzmanı Ulaş İke otomobil satışlarını değerlendirdi. İke, “2022 yılında 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan bir aracın Türkiye fiyatı 144 Euro seviyesine ulaştı.

#5
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

AB İstatistik Ofisi Eurostat'ın açıkladığı fiyat düzeyi endeksine göre Türkiye, Avrupa'da araç fiyatlarının en pahalı olduğu ülke konumunda. Bu pahalılığın asıl sebebi ise maalesef yüksek vergiler.

#6
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Eurostat verilerine göre 2020 yılı sonu itibarıyla Avrupa'da her bin kişiye ortalama 560 otomobil düşerken, bu sayı Türkiye'de bin kişiye 157 otomobil ile sınırlı" diye konuştu.

#7
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Sıfır otomobile ulaşmakta yaşanan zorluklar sebebiyle otomobillerde talebin ikinci el piyasasına yöneldiğini vurgulayan İke, “Enflasyondan vergiler de doğrudan etkileniyor. ÖTV oranının tespitinde aracın ÖTV matrahı, yani vergisiz fiyatı esas alındığından fiyat arttıkça oran da yükseliyor.

#8
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

ÖTV kanununun yürürlüğe girdiği 2002 yılında yüzde 27 ila yüzde 50 aralığında değişen ÖTV oranları bugün yüzde 45 ila yüzde 220 aralığında yer alıyor. Durum böyle olunca otomotiv firmaları, fiyatları belirli bir aralıkta tutma adına A, B ve C segment sıfır araçlara ağırlık vermiş durumda.

#9
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Sıfır araç satışlarında araçların yüzde 90'ı A, B ve C segment. Sıfır otomobillerde fiyatlar yükseldikçe ikinci ele olan talep de artmaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

İke, “TÜİK'in 2022 yılı sonu itibarıyla yayınladığı verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,8 iken, aynı oran otomobiller özelinde 14 olarak karşımıza çıkıyor.

#11
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Hem trafik güvenliği hem de vatandaşın refahı adına otomobillerden alınan vergilerde vatandaş lehine bir düzenleme yapılmalı" dedi.

#12
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Hürriyet'te yer alan habere göre; bayilerde daha önceden otomobil bulunamazken şu anda anahtar teslim direkt satışlar yapılabiliyor. Bayilerdeki müşteri temsilcileri aylar öncesi oluşturdukları listelerdeki müşterileri aramaya başlarken talep de git gide düşüşe geçti.

#13
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Ellerindeki otomobilleri satamayan firmalar mecburen kampanyaları duyurmaya başladı. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte 2023 model stoklarını bitirmeye çalışan markalar hem fiyat indirimi hem de kredi kampanyaları düzenlemeye başladı.

#14
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Sıfır ya da ikinci el otomobil alacak kişiler fiyatlarda indirim talep etmesi gerekiyor. Mevcut konjonktürde mevduat faizlerinin yüksek olması otomobili yatırım aracı olmaktan çıkardı ve vatandaş parasını faize yatırarak ek gelir elde etmeye başladı.

#15
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Kısa vadede parayı faize yatırıp indirimleri bekleyen vatandaşlar alım yerine tasarruf tarafına geçmiş oldu. Ortalama olarak 1 milyon lirası olup araç almak isteyen kişiler bu parayı araç almak yerine faize koyması halinde yüzde 40’lık mevduat faiziyle aylık yaklaşık 33-34 bin lira civarında faiz getirisi sağlıyor. Otomobil fiyatlarında gerileme olmasından dolayı faiz getirisi ileride otomobil almak için avantaj sağlıyor.

#16
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Otomobil sahipleri de yükselen faizle birlikte araçlarını satıp bankaya yatırım amaçlı mevduat yapabiliyor. Böylece sattığı otomobilden daha yüksek model ve üst paketini birkaç aylık faizle alabilme imkanına sahip oluyor.

#17
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

İkinci el otomobil piyasasında sıfıra yakın Fiyat veren kişi ya da galericilere itibar edilmemeli ve daha fazla indirim talep edilmeli. Her geçen gün değişen fiyatlar ve otomotiv sektöründeki durgunluk nedeniyle avantajlı fiyat teklifleriyle uygun fiyata otomobil sahibi olabilirsiniz. Galericilerin para kazanmak için ellerindeki araçları nakite çevirmesi gerektiği de unutulmamalı ve bu durumu tüketicilerin olumlu olarak kullanması gerekiyor.

#18
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Kredi faizlerinin yüzde 3-4 aralığında değiştiği bu dönemde krediyle otomobil almak yerine nakit almak daha da avantaj sağlıyor. 24 ay vadeli 200 bin lira kredi çekilmesi durumunda aylık ödeme yaklaşık 13-14 bin lira civarında değişirken toplamda geri ödemesi 330 bin lirayı buluyor.

#19
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Otomobil alındığında zorunlu Trafik sigortası yapılması şart koşuluyor. Herhangi bir kaza ya da can kaybı olması durumunda trafik sigortası mağdur tarafa ödeme yapıyor. Kasko ise araç sahibini hırsızlık, sel, su baskını, deprem, doğal afetler, kendisinin alkol ve uyuşturucu etki dışında kusurlu olduğu kazaların tadilatını yapması gibi birçok özel durumu karşılıyor.

#20
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

İlk indirimi yapan marka Toyota oldu. Toyota fiyatlarını Ekim ayına özel yaklaşık 150-180 bin lira bandında aşağı çekerken yüzde 0 faiz ile 250 bin lira kredi imkanı da sunuldu. Ancak hem indirim hem de sıfır faizli kredi kullanılmasına marka izin vermedi.

#21
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Fiat da indirim yapma kararı aldı. Marka Ekim ayına özel tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarında 38-40 bin lira civarında indirim yaptı. Egea 1.4 Fire 95 HP otomobil kampanyalı olarak 729 bin 900 liradan satışa sunuldu.

#22
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Ford da otomobil fiyatlarında indirime gitti. Marka peşin alımlarda 83 bin liraya varan indirimler yaptı.

#23
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin otomotiv sektöründeki fiyatlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

#24
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Şahin, kurların hareketli ve enflasyon yüksek seyrettiğini belirtti. Şahin “Birşeyin fiyatına sözde düşüyor demekle düşmüyor. Bir taraftan indirim bir taraftan da artış yaşanıyor. Kur artmadığı sürece markalar kampanyalar yapacaktır. Markaların elde para isteme dönemi sona erdi. Kimse 1 milyonluk araca artık 1.1 milyon istemiyor” dedi.

#25
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

Kampanyalar için Şahin “Kampanyaları müşterilerin talepleri belirliyor. Araç fiyatlarının artışı satışları yavaşlatır ama tamamen durdurmaz” ifadesini kullandı.

#26
Foto - Sıfır ve ikinci el araba piyasasında olağanüstü gelişme! Araba fiyatlarında balon sönüyor, kampanya fırsatı

“İHTİYACI OLANLAR İÇİN İDEAL ZAMAN” Şahin Otomobil satın almak isteyenler için ideal bir zaman olduğunu söylerken ihtiyacı olmayanların almaması gerektiğini belirtti. Şahin, otomobilin yatırım aracı olmaktan tamamen çıkmadığını karlı bir yatırım aracı olmaktan çıktığını söyledi.

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