Sıfır otomobilde büyük oyun! Nerede bu otomobiller?

Genel olarak piyasaya bakacak olursak da belirtilen stok problemlerinin her markada olmadığını görüyoruz. Örneğin Mitsubishi, Seat, Land Rover, Jaguar, Nissan, Honda, Jeep, Skoda, Subaru, Ford, Peugeot, Toyota ve Volswagen grubunda yeterli tedarik olmadığı için satışlar yüzde 7 ila 55 arası azaldı. Fakat Cupra, DFSK, Alfa Romeo, DS, MG, Mini, Opel, Lexus, Ssangyong, Fiat, Dacia, Mercedes ve KIA gibi markalarda yüzde 21 ila 879 arası bir yükseliş mevcut. Bu nedenle sık sık stok yenileyen markaların tercih edilmesi yukarıda belirttiğimiz problemlerin yaşanma ihtimalini en aza indirgeyecektir. Yukarıda yer alan tabloya göre, otomotiv sektöründe iç pazar hacmi 2017 yılına kadar 1 milyon hedefine doğru ilerliyordu. Fakat TL’nin değer kaybı, enflasyon ve pandemi nedeniyle bu hedef en az 10 yıl ertelendi.