. Ama şehirde ve bir bisikletin üstünde oğul vermesine ilk defa rastlıyorum. Daha sonra ben arkadaşıma haber verdim. O da arıcılığı bildiği için kovan getirmeye gitti. Bu oğulu almak için tenekeyi getirip içine şeker koyup arıları tenekenin içine silkeleyeceğiz.