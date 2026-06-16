  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Spikeri duyanlar, kulaklarına inanamamıştı! TRT “Asla kabul edilemez” deyip görevden aldı Türkiye'nin 120 yıllık çay devinden kötü haber: İflas ettiler Siparişler yetişmiyor, her isteyen alamıyor! Yedisu horoz kuru fasulyesinin ata tohumları binbir umutla toprakla buluştu Katlana katlana gidiyor! TOKİ’nin gittiği yerlerde fırsatçılık Fed'de Kevin Warsh dönemi başlıyor: Gözler yeni başkanın mesajlarında Türkiye'nin en güzel rotalarından... Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: “Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar” 54 bin yorum açıkladı: Dünyanın gizli kalmış harikaları! Yapay zekaya sordular: İşte Türkiye'nin en temiz plajları!
#1
Foto - Oğul veren kovandan ayrılan arılar bir bisiklette toplandı

Sivas’ta kovandan ayrılan arı sürüsü, bu kez bir ağaca ya da kovana değil park halindeki bisikletin üzerine kondu.

#2
Foto - Oğul veren kovandan ayrılan arılar bir bisiklette toplandı

Bu durum çevreden geçen vatandaşların ilgisini çekti. Bir kişi arıları muhafaza altına almak istedi. Oğul önünde toplanan kalabalık, çeşitli tavsiyelerde bulundu. Farklı tavsiyeler kısa süreli krize sebep oldu. Arılar bir teneke içerisinde muhafaza altına alındı.

#3
Foto - Oğul veren kovandan ayrılan arılar bir bisiklette toplandı

Oğul veren arı sürüsünü bulan Hilmi Boztepe, "Burada arıları gördüm dikkatimi çekti. Daha önce arı oğul verdiği zaman köyde görmüştüm.

#4
Foto - Oğul veren kovandan ayrılan arılar bir bisiklette toplandı

. Ama şehirde ve bir bisikletin üstünde oğul vermesine ilk defa rastlıyorum. Daha sonra ben arkadaşıma haber verdim. O da arıcılığı bildiği için kovan getirmeye gitti. Bu oğulu almak için tenekeyi getirip içine şeker koyup arıları tenekenin içine silkeleyeceğiz.

#5
Foto - Oğul veren kovandan ayrılan arılar bir bisiklette toplandı

Daha sonra hepsini tenekeye aldıktan sonra götürüp kovana arıları yerleştireceğiz. Anaç arıyı tenekeye aldıktan sonra diğerleri onu takip ettikleri için kendileri peşinden gelecektir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD’de yolcu uçağı düştü: Kurtulan olmadı
Dünya

ABD’de yolcu uçağı düştü: Kurtulan olmadı

ABD'nin Missouri eyaletinde bir yolcu uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre uçakta bulunan kişilerin tamamı yaşamını yitirdi...
Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı
Spor

Panzerler turnuvaya gol yağmuruyla başladı! Almanya Dünya Kupası açılışında Curaçao'ya fark attı

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu heyecanı, şampiyonluğun en güçlü adaylarından Almanya'nın gövde gösterisine sahne oldu. Houston’daki NRG Stad..
Dolu bir anda bastırdı! Kaskıyla kendini korudu
Yerel

Dolu bir anda bastırdı! Kaskıyla kendini korudu

Kırklareli’nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte yağmur ve dolu etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken yağış..
Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!
Gündem

Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada kaybolan baba ve oğul Selahattin ve Mecit Kaya’yı arama çalışması sürerken Ak ..
Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: "Türkiye’yi satın alırım"
Gündem

Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: “Türkiye’yi satın alırım”

Yerli lastik üreticisi Petlas’ın, piyasadaki ekonomik alternatifleri azaltmak ve fiyat dengelerini değiştirmek amacıyla ithal lastiklere ek ..
İran-ABD anlaşmasına Numan Kurtulmuş'tan ilk yorum! İsrail uyarısı
Siyaset

İran-ABD anlaşmasına Numan Kurtulmuş'tan ilk yorum! İsrail uyarısı

28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD/İsrail - İran savaşı nihayete erdi. Dün gece taraflar mutabakata vardı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23