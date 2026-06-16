Oğul veren kovandan ayrılan arılar bir bisiklette toplandı
Sivas’ta oğul veren kovandan ayrılan arılar, park halindeki bir bisikletin üzerinde toplandı.
Sivas’ta oğul veren kovandan ayrılan arılar, park halindeki bir bisikletin üzerinde toplandı.
Sivas’ta kovandan ayrılan arı sürüsü, bu kez bir ağaca ya da kovana değil park halindeki bisikletin üzerine kondu.
Bu durum çevreden geçen vatandaşların ilgisini çekti. Bir kişi arıları muhafaza altına almak istedi. Oğul önünde toplanan kalabalık, çeşitli tavsiyelerde bulundu. Farklı tavsiyeler kısa süreli krize sebep oldu. Arılar bir teneke içerisinde muhafaza altına alındı.
Oğul veren arı sürüsünü bulan Hilmi Boztepe, "Burada arıları gördüm dikkatimi çekti. Daha önce arı oğul verdiği zaman köyde görmüştüm.
. Ama şehirde ve bir bisikletin üstünde oğul vermesine ilk defa rastlıyorum. Daha sonra ben arkadaşıma haber verdim. O da arıcılığı bildiği için kovan getirmeye gitti. Bu oğulu almak için tenekeyi getirip içine şeker koyup arıları tenekenin içine silkeleyeceğiz.
Daha sonra hepsini tenekeye aldıktan sonra götürüp kovana arıları yerleştireceğiz. Anaç arıyı tenekeye aldıktan sonra diğerleri onu takip ettikleri için kendileri peşinden gelecektir" dedi.
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