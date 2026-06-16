Avrupa’da 13 yıl sonra gelen çözüm: Uçağı rötar yapanın cebi bayram edecek!
Avrupa Birliği'nin aldığı yeni karara göre uçağı rötar yapana 600 avroya (yaklaşık 32 bin 217 lira) kadar tazminat verilebilecek.
Avrupa Birliği'nin aldığı yeni karara göre uçağı rötar yapana 600 avroya (yaklaşık 32 bin 217 lira) kadar tazminat verilebilecek.
Yolcu hakları ve havayolu şirketlerinin sorumluluklarına ilişkin kuralların güncellenmesi konusunda üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasındaki müzakereler uzlaşmayla sonuçlandı. 13 yıllık müzakerelerin ardından uzlaşılan yeni düzenlemenin yolcular için daha güçlü koruma sağladığı, havayolu şirketlerinin de gerçeklerine dikkat ettiği belirtildi.
Varış noktasına üç saatten fazla gecikmede tazminat Uçuşun varış noktasına üç saatten fazla gecikmesi veya uçuşun kalkıştan 14 günden daha kısa süre kala iptal edilmesi halinde yolcular tazminat talebinde bulunabilecek.
Açıklamaya göre uçağı üç saat ve üzerinde rötar yapan yolcuların tazminat hakları şöyle: 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlarda: 250 avro (yaklaşık 13 bin 400 lira) AB içindeki uçuşlarla 1500-3 bin 500 kilometrelik uçuşlarda: 400 avro (yaklaşık 21 bin 500 lira) Diğer tüm uçuşlarda 600 avroya kadar tazminat Yolcular her iki saatlik bekleme süresinde içecek, üç saat sonra yemek ve sonrasında her beş saatte bir ek yemek, internet erişimi ve iki telefon görüşmesi hakkına sahip.
Aileler ücretsiz yan yana oturabilir Ailelerle hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve refakatçilerin ek ücret ödemeden yan yana oturabilecekleri belirlendi. Ayrıca hamile yolcular, refakatsiz küçükler ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere uygulanan ‘no-show’ uygulaması tamamen yasaklandı. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:
Aksaklık durumunda: Havayolu şirketleri yolculara kendileriyle iletişim kurabilecekleri en az bir ücretsiz ve etkili iletişim kanalı sunmak zorunda. Şirketin üç saat içinde alternatif ulaşım sunmaması halinde yolcular kendi ulaşımlarını organize edebilecek ve orijinal bilet fiyatının yüzde 400’üne kadar geri ödeme talep edebilecek. Olağanüstü durumların geçerli olduğu hallerde hava yolu şirketlerinin mali tazminat ödemesi gerekmeyebilecek. AB’de havayolu yolcu hakları ilk kez 2004’de yürürlüğe girdi. AB Komisyonu, kurallardaki belirsizlikleri gidermek amacıyla 2013’de revizyon önerisinde bulunmuştu. Yeni düzenleme AP ve AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
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