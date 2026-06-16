Açıklamaya göre uçağı üç saat ve üzerinde rötar yapan yolcuların tazminat hakları şöyle: 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlarda: 250 avro (yaklaşık 13 bin 400 lira) AB içindeki uçuşlarla 1500-3 bin 500 kilometrelik uçuşlarda: 400 avro (yaklaşık 21 bin 500 lira) Diğer tüm uçuşlarda 600 avroya kadar tazminat Yolcular her iki saatlik bekleme süresinde içecek, üç saat sonra yemek ve sonrasında her beş saatte bir ek yemek, internet erişimi ve iki telefon görüşmesi hakkına sahip.