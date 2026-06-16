  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin 120 yıllık çay devinden kötü haber: İflas ettiler Siparişler yetişmiyor, her isteyen alamıyor! Yedisu horoz kuru fasulyesinin ata tohumları binbir umutla toprakla buluştu Katlana katlana gidiyor! TOKİ’nin gittiği yerlerde fırsatçılık Fed'de Kevin Warsh dönemi başlıyor: Gözler yeni başkanın mesajlarında Türkiye'nin en güzel rotalarından... Ankara’daki tarihi zirve öncesi şok rapor: “Türkiye olmadan asla ayakta kalamazlar” 54 bin yorum açıkladı: Dünyanın gizli kalmış harikaları! Yapay zekaya sordular: İşte Türkiye'nin en temiz plajları! Her dediği tutan Özgür Erdursun’dan ezber bozan temmuz tahmini: En düşük emekli maaşı bu seviyeye tamamlanabilir Ne olduğu merak ediliyordu: Yaklaşık 1 milyar dolarlık anlaşmanın perde arkasından Çelik Kubbe çıktı
#1
Foto - Avrupa’da 13 yıl sonra gelen çözüm: Uçağı rötar yapanın cebi bayram edecek!

Yolcu hakları ve havayolu şirketlerinin sorumluluklarına ilişkin kuralların güncellenmesi konusunda üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasındaki müzakereler uzlaşmayla sonuçlandı. 13 yıllık müzakerelerin ardından uzlaşılan yeni düzenlemenin yolcular için daha güçlü koruma sağladığı, havayolu şirketlerinin de gerçeklerine dikkat ettiği belirtildi.

#2
Foto - Avrupa’da 13 yıl sonra gelen çözüm: Uçağı rötar yapanın cebi bayram edecek!

Varış noktasına üç saatten fazla gecikmede tazminat Uçuşun varış noktasına üç saatten fazla gecikmesi veya uçuşun kalkıştan 14 günden daha kısa süre kala iptal edilmesi halinde yolcular tazminat talebinde bulunabilecek.

#3
Foto - Avrupa’da 13 yıl sonra gelen çözüm: Uçağı rötar yapanın cebi bayram edecek!

Açıklamaya göre uçağı üç saat ve üzerinde rötar yapan yolcuların tazminat hakları şöyle: 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlarda: 250 avro (yaklaşık 13 bin 400 lira) AB içindeki uçuşlarla 1500-3 bin 500 kilometrelik uçuşlarda: 400 avro (yaklaşık 21 bin 500 lira) Diğer tüm uçuşlarda 600 avroya kadar tazminat Yolcular her iki saatlik bekleme süresinde içecek, üç saat sonra yemek ve sonrasında her beş saatte bir ek yemek, internet erişimi ve iki telefon görüşmesi hakkına sahip.

#4
Foto - Avrupa’da 13 yıl sonra gelen çözüm: Uçağı rötar yapanın cebi bayram edecek!

Aileler ücretsiz yan yana oturabilir Ailelerle hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve refakatçilerin ek ücret ödemeden yan yana oturabilecekleri belirlendi. Ayrıca hamile yolcular, refakatsiz küçükler ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere uygulanan ‘no-show’ uygulaması tamamen yasaklandı. Açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

#5
Foto - Avrupa’da 13 yıl sonra gelen çözüm: Uçağı rötar yapanın cebi bayram edecek!

Aksaklık durumunda: Havayolu şirketleri yolculara kendileriyle iletişim kurabilecekleri en az bir ücretsiz ve etkili iletişim kanalı sunmak zorunda. Şirketin üç saat içinde alternatif ulaşım sunmaması halinde yolcular kendi ulaşımlarını organize edebilecek ve orijinal bilet fiyatının yüzde 400’üne kadar geri ödeme talep edebilecek. Olağanüstü durumların geçerli olduğu hallerde hava yolu şirketlerinin mali tazminat ödemesi gerekmeyebilecek. AB’de havayolu yolcu hakları ilk kez 2004’de yürürlüğe girdi. AB Komisyonu, kurallardaki belirsizlikleri gidermek amacıyla 2013’de revizyon önerisinde bulunmuştu. Yeni düzenleme AP ve AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı
Dünya

Korkunç kaza! 6 kişi hayatını kaybetti... İki helikopter havada çarpıştı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!
Gündem

Baba-oğulun kaybolduğu kaza Faruk Çelik’i sinirlendirdi: Ya bitirin ya da defolun gidin!

Artvin'in Şavşat ilçesinde, kamyonun dereye devrildiği kazada kaybolan baba ve oğul Selahattin ve Mecit Kaya’yı arama çalışması sürerken Ak ..
Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: "Türkiye’yi satın alırım"
Gündem

Petlas’ın kurnazca taktiği akıllara o videoyu getirdi: “Türkiye’yi satın alırım”

Yerli lastik üreticisi Petlas’ın, piyasadaki ekonomik alternatifleri azaltmak ve fiyat dengelerini değiştirmek amacıyla ithal lastiklere ek ..
Erdoğan yeni hicri yılı tebrik etti
Gündem

Erdoğan yeni hicri yılı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hicri 1448. yılın milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni yılın tüm insan..
İş ilanında ahlaksızlık! İnsan yazarken utanır
Gündem

İş ilanında ahlaksızlık! İnsan yazarken utanır

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir firmanın “idari asistan” alımı için yayımladığı ilan sosyal medyada tepki topladı. Yalnızca kadın adaylara açık..
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23