SSB koordinasyonunda geliştirilen ve hava savunmayla ilgili tüm unsurları kapsayan Çelik Kubbe, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisini oluşturan yerli ve milli "sistemler sistemi" bir proje olarak öne çıkıyor. Çok Katmanlı Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe, tüm irtifa ve menzillerde hava sahasındaki her türlü tehdidi bertaraf edebiliyor.