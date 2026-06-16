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#1
Foto - ABD’den İsrail’in feleğini şaşırtan karar! Resmen dumura uğrayacaklar

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu. Haberde, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi.

#2
Foto - ABD’den İsrail’in feleğini şaşırtan karar! Resmen dumura uğrayacaklar

İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliğinin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak aşırı sağcı bakandan parmak izi istediğini vurguluyor.

#3
Foto - ABD’den İsrail’in feleğini şaşırtan karar! Resmen dumura uğrayacaklar

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı. Haaretz'in haberine göre, Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı.

#4
Foto - ABD’den İsrail’in feleğini şaşırtan karar! Resmen dumura uğrayacaklar

Haberde, İsrail Kamu Denetçisi başkanlığında toplanan komitenin Ben-Gvir'in ABD seyahatinin İsrailli iş adamı Elharar tarafından finanse edilmesine itiraz ettiği belirtildi.

#5
Foto - ABD’den İsrail’in feleğini şaşırtan karar! Resmen dumura uğrayacaklar

İtiraz üzerine Ben-Gvir'in, seyahat masraflarının İsrailli iş adamı tarafından karşılanmasına yönelik talebini geri çektiğini aktarıldı.

#6
Foto - ABD’den İsrail’in feleğini şaşırtan karar! Resmen dumura uğrayacaklar

İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine, çıkar çatışmasına neden olmaması, kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunu doğurmaması ve etik kurallarla çelişmemesi şartıyla izin verilebiliyor.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Kürt Yahudisi Itamar Ben-Gvir'in gideceği yer sadece darağacıdr.

Ömer

Bunlar insan değil , domuzdan dönme , yüze bak . Domuz bunlardan daha temizdir
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