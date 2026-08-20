Sıfır Atık Vakfı Öncülüğünde Adana’da Plastik Kirliliğine Karşı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi: İl Eylem Planı Hazırlanacak

Yerel yönetimler tarafından atık getirme merkezlerinin kurulması, sanayi-üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi ve geri dönüşüm alanındaki AR-GE çalışmalarının arttırılmasının çözüm önerileri arasında yer aldığını söyleyen Yavuz, şöyle devam etti: “Kalıcı çözümün yalnızca kanallardaki atıkları temizlemekten değil, kirliliğin kanallara ulaşmadan kaynağında önlemekten geçtiğini de hepimiz biliyoruz. Sulama suyunun kalitesinin düzenli olarak takip edilmesi, mikroplastik kaynakların belirlenmesi ve ilgili kurulların eş güdüm içerisinde hareket etmesinin bilinci içerisindeyiz ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda atıklar, su arıtma tesisleri, kanallar, geri dönüşüm tesisleri ve mikroplastik kirliliğine mücadeleyi kapsayan İl Eylem Planı’nın hazırlık çalışmaları katılımcı bir anlayışla devam etmektedir. Bugünkü toplantımızda elde edilen sonuçları ve dile getirilen sorunları ve çözüm önerilerini de il eyle planına yansıtacağımızı belirtmek isterim.” Vali Yavuz, toplantıda ortaya konulan değerlendirmelerin, öncelikli ihtiyaçların ve çözüm önerilerinin kayıt altına alındığını belirterek ortak görüşlerin 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı’na aktarılacağını söyledi. Adana’nın Plastik Döngüsü Masaya Yatırıldı Toplantıda Adana’nın plastik döngüsüne ilişkin mevcut durum kapsamlı şekilde değerlendirildi. Plastik atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplama süreçlerinin güçlendirilmesi, geri dönüşüm ve yeniden kullanım altyapısının geliştirilmesi, atıkların çevreye ve su kaynaklarına ulaşmasının önlenmesi ile yerel ölçekte yürütülen çalışmalar ele alındı. Adana’nın sanayi, tarım ve ticaret kapasitesinin yanı sıra Akdeniz Havzası ile bağlantısı nedeniyle plastik döngüsünde önemli bir konuma sahip olduğuna dikkat çekilen toplantıda, plastik atık yönetiminin yalnızca atık toplama ve bertaraf süreçleriyle sınırlı görülmemesi gerektiği vurgulandı. İlde kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum tarafından yürütülen çalışmaların yanı sıra mevcut sorunlar, ihtiyaçlar ve iyi uygulamalar da istişare edildi.