  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kamuoyuna duyurmaya az kaldı: Bir uçak indi! Bir uçak kalkacak! Galatasaray durdurulamıyor Yolda aynasına poşet takılı bir araç görürseniz hemen polisi arayın! Sıladan gurbete… Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor TUS adayları dikkat! Uzmanlık dalı değişikliği tercihleri başladı Sağlıkta yeni dönem başlıyor Kanınızı robotlar alacak Alparslan Kuytul’un örgütten ayrılanlara uyguladığı kan donduran yöntem ortaya çıktı Sıfır Atık Vakfı Öncülüğünde Adana’da Plastik Kirliliğine Karşı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi: İl Eylem Planı Hazırlanacak Gündemi sarsan ölümle ile ilgili şok gelişmeler… Kabaiş’in ölümünde ‘1 saat’lik sır perdesi Buzdolabındaki kokuyu yok etmenin basit yolu! 1 kase koymak yetiyor
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
İsrail ve Yunanistan titreyecek: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 61 savaş gemisini kamuoyuna duyurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsrail ve Yunanistan titreyecek: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 61 savaş gemisini kamuoyuna duyurdu

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'den devam eden savaş gemisi projeleriyle ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

#1
Foto - İsrail ve Yunanistan titreyecek: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 61 savaş gemisini kamuoyuna duyurdu

GDH Haber'de yer alan habere göre, devam eden projeler arasında Millî Uçak Gemisi, hava savunma muhribi, TCG Kocatepe ve Millî Denizaltı da bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türkiye’nin savaş gemisi inşa faaliyetlerine ilişkin: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetlerine 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50’den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.

#2
Foto - İsrail ve Yunanistan titreyecek: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 61 savaş gemisini kamuoyuna duyurdu

Türkiye’nin millî fırkateyn, korvet ve çıkarma gemilerini hayata geçirdiğini belirten Tatlıoğlu, yeni nesil deniz platformlarının inşasının da sürdüğüne dikkat çekti: Millî fırkateynlerimizi yaptık, millî çıkarma gemimizi, millî korvetlerimizi yaptık. Şu anda millî uçak gemimizi ve millî hava savunma muhribimizi, TCG Kocatepe’yi ve millî denizaltımızı yapıyoruz.

#3
Foto - İsrail ve Yunanistan titreyecek: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 61 savaş gemisini kamuoyuna duyurdu

Türk Deniz Kuvvetlerinin dönüşümünde insansız sistemler de önemli bir yer tutuyor. TCG Anadolu’dan Bayraktar TB3 operasyonları gerçekleştirilirken, dikine kalkış ve iniş yapabilen insansız hava araçları da gemilerden kullanılabiliyor. Tatlıoğlu, hava araçlarının yanı sıra insansız deniz ve su altı sistemlerinde ulaşılan seviyeye ilişkin: İnsansız hava araçlarında çok iyiyiz. TCG Anadolu gemimizden TB3 sabit kanatlı insansız uçağımızı uçuruyoruz. Ayrıca bütün gemilerimizden kullanabildiğimiz dikine kalkar insansız hava araçlarımız var. KALKAN hava aracımız var.

#4
Foto - İsrail ve Yunanistan titreyecek: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 61 savaş gemisini kamuoyuna duyurdu

İnsansız kabiliyetlerin deniz yüzeyi ve su altına da yayıldığını aktaran Tatlıoğlu: Aynı şekilde insansız deniz araçlarında ve insansız su altı araçlarında da çok iyi durumdayız. İnsansız teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz.

#5
Foto - İsrail ve Yunanistan titreyecek: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 61 savaş gemisini kamuoyuna duyurdu

Türkiye, savaş gemilerinin millîleştirilmesinin yanında bu platformlarda kullanılacak kritik silah ve mühimmatları da yerli olarak geliştiriyor. Bu kapsamda ATMACA gemisavar füzesi, AKYA ağır sınıf torpido, HİSAR Deniz hava savunma füzesi ve MALAMAN deniz mayınının Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanıldığını belirten Tatlıoğlu: Millî platformları yapmamıza ilave olarak millî güdümlü mermimiz ATMACA’yı, millî torpidomuz AKYA’yı, millî hava savunma füzemiz HİSAR Deniz’i, millî mayınımız MALAMAN’ı yaptık ve çok etkin olarak kullanıyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Su kavgası! Mısır yeni barajları duyunca tepki gösterdi
Dünya

Su kavgası! Mısır yeni barajları duyunca tepki gösterdi

Etiyopya’nın Nil Nehri üzerinde üç yeni baraj inşa etmeyi planladığına ilişkin açıklamalar, Mısır’ın tepkisine yol açtı. Kahire yönetimi, su..
Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın
Gündem

Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın

Adana'da Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polis..
Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu
Gündem

Kadın teröristlerle dayanışma için saçını ören hemşire meslekten atıldığını duyurdu

Suriye'de öldürülen bir kadın teröristin kesilen saçlarının sosyal medyada paylaşılması üzerine kadın teröristlere destek için DEM Parti'nin..
İşgalci siyonist sabırları test ediyor! İsrail’li alçaklardan zaman ayarlı ziyaret
Dünya

İşgalci siyonist sabırları test ediyor! İsrail’li alçaklardan zaman ayarlı ziyaret

Terör devleti soykırımcı İsrail’in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde İsrail'in işgali altındaki bölgeyi ziyaret etti. Zam..
Başkan Erdoğan, dünyaya seslendi: Mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz
Gündem

Başkan Erdoğan, dünyaya seslendi: Mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dünyada 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlardan yoks..
Altın madeni çöktü: 30 işçi öldü
Dünya

Altın madeni çöktü: 30 işçi öldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Kamerun sınırında yer alan altın madeni sahasında meydana gelen çökme sonucu 30 kişi hayatını kaybetti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23