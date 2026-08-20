İsrail ve Yunanistan titreyecek: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 61 savaş gemisini kamuoyuna duyurdu
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'den devam eden savaş gemisi projeleriyle ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'den devam eden savaş gemisi projeleriyle ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
GDH Haber'de yer alan habere göre, devam eden projeler arasında Millî Uçak Gemisi, hava savunma muhribi, TCG Kocatepe ve Millî Denizaltı da bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Türkiye’nin savaş gemisi inşa faaliyetlerine ilişkin: Bugün itibariyle Türk Deniz Kuvvetlerine 37 adet, yabancı ülkelere 24 adet olmak üzere 50’den fazla savaş gemisini aynı anda inşa ediyoruz.
Türkiye’nin millî fırkateyn, korvet ve çıkarma gemilerini hayata geçirdiğini belirten Tatlıoğlu, yeni nesil deniz platformlarının inşasının da sürdüğüne dikkat çekti: Millî fırkateynlerimizi yaptık, millî çıkarma gemimizi, millî korvetlerimizi yaptık. Şu anda millî uçak gemimizi ve millî hava savunma muhribimizi, TCG Kocatepe’yi ve millî denizaltımızı yapıyoruz.
Türk Deniz Kuvvetlerinin dönüşümünde insansız sistemler de önemli bir yer tutuyor. TCG Anadolu’dan Bayraktar TB3 operasyonları gerçekleştirilirken, dikine kalkış ve iniş yapabilen insansız hava araçları da gemilerden kullanılabiliyor. Tatlıoğlu, hava araçlarının yanı sıra insansız deniz ve su altı sistemlerinde ulaşılan seviyeye ilişkin: İnsansız hava araçlarında çok iyiyiz. TCG Anadolu gemimizden TB3 sabit kanatlı insansız uçağımızı uçuruyoruz. Ayrıca bütün gemilerimizden kullanabildiğimiz dikine kalkar insansız hava araçlarımız var. KALKAN hava aracımız var.
İnsansız kabiliyetlerin deniz yüzeyi ve su altına da yayıldığını aktaran Tatlıoğlu: Aynı şekilde insansız deniz araçlarında ve insansız su altı araçlarında da çok iyi durumdayız. İnsansız teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz.
Türkiye, savaş gemilerinin millîleştirilmesinin yanında bu platformlarda kullanılacak kritik silah ve mühimmatları da yerli olarak geliştiriyor. Bu kapsamda ATMACA gemisavar füzesi, AKYA ağır sınıf torpido, HİSAR Deniz hava savunma füzesi ve MALAMAN deniz mayınının Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanıldığını belirten Tatlıoğlu: Millî platformları yapmamıza ilave olarak millî güdümlü mermimiz ATMACA’yı, millî torpidomuz AKYA’yı, millî hava savunma füzemiz HİSAR Deniz’i, millî mayınımız MALAMAN’ı yaptık ve çok etkin olarak kullanıyoruz.
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