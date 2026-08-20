İsrail ve Yunanistan titreyecek: Oramiral Ercüment Tatlıoğlu 61 savaş gemisini kamuoyuna duyurdu

Türkiye, savaş gemilerinin millîleştirilmesinin yanında bu platformlarda kullanılacak kritik silah ve mühimmatları da yerli olarak geliştiriyor. Bu kapsamda ATMACA gemisavar füzesi, AKYA ağır sınıf torpido, HİSAR Deniz hava savunma füzesi ve MALAMAN deniz mayınının Türk Deniz Kuvvetleri tarafından kullanıldığını belirten Tatlıoğlu: Millî platformları yapmamıza ilave olarak millî güdümlü mermimiz ATMACA’yı, millî torpidomuz AKYA’yı, millî hava savunma füzemiz HİSAR Deniz’i, millî mayınımız MALAMAN’ı yaptık ve çok etkin olarak kullanıyoruz.