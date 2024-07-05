2024-07-05 10:35:37 Şifa deposu yaban mersininde hasat zamanı
Antioksidan deposu olarak bilinen ve birçok vitamin içinde barındıran yaban mersini meyvesinde hasat başladı. Uludağ'ın güney yamaçlarında toplanan yaban mersinlerinin kilogramı 300 liraya satılıyor. Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles ve Orhaneli'de yaban mersininde hasat başladı. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde yaklaşık 750 dönüm tarlada yaban mersini yetiştiriliyor. Bu yıl bölgede 200-250 ton arasında yaban mersini rekoltesi bekleniyor. Meyvenin kilogram fiyatı ise 300 liradan alıcı buluyor. Üretilen yaban mersinleri iç piyasa haricinde Hong Kong, Filipinler, Singapur, Katar gibi farklı ülkelere de ihraç ediliyor. Birçok vitamini içinde barındırıyor