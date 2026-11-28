Flaş toplanma çağrısı: Rakiplerinin uykularını kaçıran gelişme olsa gerek: Aziz Yıldırım'dan toplanma kararı
Fenerbahçe kulübü başkan Aziz Yıldırım'ın pazar günü dernek başkanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe kulübü başkan Aziz Yıldırım'ın pazar günü dernek başkanlarıyla bir araya geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe'den konuya dair açıklama şöyle: "Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçemizin camiamızla olan güçlü bağının en önemli temsilcilerinden derneklerimizin başkanlarıyla yarın Faruk Ilgaz Tesisleri’nde bir araya geliyor.
Buluşmada Başkanımız, dernek başkanlarımızın görüş, öneri ve beklentilerini doğrudan dinleyecek; derneklerimizin kulübümüze katkılarının artırılması ve camiamızın dayanışmasının güçlendirilmesi adına atılabilecek adımlar değerlendirilecek.
Ortak akıl ve birlik anlayışıyla gerçekleştirilecek bu buluşma, Fenerbahçe’nin büyük camia gücünü ortak hedefler doğrultusunda harekete geçirmeyi amaçlıyor."
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