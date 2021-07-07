  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
9
Şifa dağıtıyor! Coğrafi işareti alındı

2021-07-07 18:43:40
Şifa dağıtıyor! Coğrafi işareti alındı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yetişen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu, kendine has aromasının yanı sıra şifa deposu olarak da tüketiliyor.

#1
Foto - Sivas’ın Gemerek ilçesinde yetişen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu, kendine has aromasının yanı sıra şifa deposu olarak da tüketiliyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yetişen ve 2017 yılında coğrafi işareti alınan Gilaburu, kendine has aromasının yanı sıra şifa deposu olarak da tüketiliyor.

#2
Foto - Kırmızı renkli ve nohut büyüklüğünde meyve veren Gilaburu ağacı genellikle İç Anadolu bölgesinde yetişiyor.

Kırmızı renkli ve nohut büyüklüğünde meyve veren Gilaburu ağacı genellikle İç Anadolu bölgesinde yetişiyor.

#3
Foto - Suyun bol olduğu kıyılarda ve sulak alanlarda yetişen Gilaburu meyvesi şifa deposu olarak da tüketiliyor.

Suyun bol olduğu kıyılarda ve sulak alanlarda yetişen Gilaburu meyvesi şifa deposu olarak da tüketiliyor.

#4
Foto - Sivas’ın Gemerek ilçesinde yapılan gilaburu da kendine has tadı, kokusu ve aromasıyla damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde yapılan gilaburu da kendine has tadı, kokusu ve aromasıyla damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor.

#5
Foto - Özellikle böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen Gemerek gilaburusu zararlı maddelerin de vücuttan atılmasını sağlıyor.

Özellikle böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülen Gemerek gilaburusu zararlı maddelerin de vücuttan atılmasını sağlıyor.

#6
Foto - Diğer meyveler gibi tüketilemeyen ve tadı acı olan gilaburu meyvesi 1 ay salamura edildikten sonra içecek olarak tüketiliyor. Gemerek Gilaburusu 2017 yılında Gemerek Kaymakamlığının girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

Diğer meyveler gibi tüketilemeyen ve tadı acı olan gilaburu meyvesi 1 ay salamura edildikten sonra içecek olarak tüketiliyor. Gemerek Gilaburusu 2017 yılında Gemerek Kaymakamlığının girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

#7
Foto - Eşsiz lezzetin anavatanı Gemerek - Gemerek ilçesi sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Mehmet Güçlü, gilaburunun anavatanının Gemerek olduğunu belirterek, “Gilaburunun ana vatanı başta Gemerek, Gemerek’e yakın il ve ilçeler olmak üzere İç Anadolu’muzun birçok bölgesinde yetiştirilir. Özellikle dere boylarında, kıyılarda, sulak alanlarda gilaburu çok hızlı bir şekilde çoğalır ve yetişir. Gemerek gilaburusunu diğerlerinden ayıran en temel özelliği sulu, ince kabuklu ve iri taneli olmasıdır. Özellikle ağaç verimliliği açısından çok verimlidir. Ağaç başına meyve verimliliği 8 ile 10 kilo arasında değişmektedir. 3 yıllık kısa bir zaman zarfında da meyve vermeye başlar’’ dedi.

Eşsiz lezzetin anavatanı Gemerek - Gemerek ilçesi sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Mehmet Güçlü, gilaburunun anavatanının Gemerek olduğunu belirterek, “Gilaburunun ana vatanı başta Gemerek, Gemerek’e yakın il ve ilçeler olmak üzere İç Anadolu’muzun birçok bölgesinde yetiştirilir. Özellikle dere boylarında, kıyılarda, sulak alanlarda gilaburu çok hızlı bir şekilde çoğalır ve yetişir. Gemerek gilaburusunu diğerlerinden ayıran en temel özelliği sulu, ince kabuklu ve iri taneli olmasıdır. Özellikle ağaç verimliliği açısından çok verimlidir. Ağaç başına meyve verimliliği 8 ile 10 kilo arasında değişmektedir. 3 yıllık kısa bir zaman zarfında da meyve vermeye başlar’’ dedi.

#8
Foto - Şifa deposu olarak kullanılıyor - Güçlü, Gemerek gilaburusunun şifa deposu olduğunu söyleyerek, “Gemerek gilaburusu Eylül’ün sonu ve Ekim ayının başlarında hasat edilir. Tabi hasat edildiği dönemler diğer meyveler gibi tüketimi yapılmaz çünkü tadı acıdır. Bu acılığını gidermek için saklama kaplarında su içerisinde salamura edilir. 1-1 buçuk ay zarfında salamura olan gilaburu içecek olarak tüketim için hazır olur. Gilaburu tam bir şifa deposu. Özellikle böbrek hastaları için şifa deposudur. Böbrek kistlerinde, böbrek taşlarında, böbrek tembelliğinde tam bir şifa deposudur. İdrar söktürücü özelliği vardır. Antioksidan özelliği vardır. Bu sayede zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar’’ diye konuştu.

Şifa deposu olarak kullanılıyor - Güçlü, Gemerek gilaburusunun şifa deposu olduğunu söyleyerek, “Gemerek gilaburusu Eylül’ün sonu ve Ekim ayının başlarında hasat edilir. Tabi hasat edildiği dönemler diğer meyveler gibi tüketimi yapılmaz çünkü tadı acıdır. Bu acılığını gidermek için saklama kaplarında su içerisinde salamura edilir. 1-1 buçuk ay zarfında salamura olan gilaburu içecek olarak tüketim için hazır olur. Gilaburu tam bir şifa deposu. Özellikle böbrek hastaları için şifa deposudur. Böbrek kistlerinde, böbrek taşlarında, böbrek tembelliğinde tam bir şifa deposudur. İdrar söktürücü özelliği vardır. Antioksidan özelliği vardır. Bu sayede zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar’’ diye konuştu.

Burası İstanbul'da bir otel! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı
Gündem

Burası İstanbul'da bir otel! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Sözde modellik yarışması olan Best Model of Turkey 2021'in İstanbul'da bir otelde düzenlenen final elemesinde ahlaksız görüntüler ortaya çık..
Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! O rakamın üzerine çıktı
Ekonomi

Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! O rakamın üzerine çıktı

Altın fiyatları son dönemde grafiğindeki yukarı yönlü hareketlilikle beraber milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir süredir gra..
İngiliz vekilden Hz. Muhammed tepkisi!
Siyaset

İngiliz vekilden Hz. Muhammed tepkisi!

Pakistan asıllı Müslüman milletvekili Naz Shah, heykellere yönelik hassasiyetin dini şahsiyetlere gösterilmediğini belirtti.
Sertab Erener'den skandal sözler: Fareler gibi ürüyoruz, artık çocuk doğurmayın!
Medya

Sertab Erener'den skandal sözler: Fareler gibi ürüyoruz, artık çocuk doğurmayın!

Sertab Erener’in, “Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir” sözleri..
Amerika Kıtası karıştı! Cumhurbaşkanı suikaste uğradı
Dünya

Amerika Kıtası karıştı! Cumhurbaşkanı suikaste uğradı

Amerika Kıtası'nda yer alan Haiti'de Cumhurbaşkanı Jovenel Moise suikasta uğradı.
Komşu ülkede ABD askerleri vuruldu
Dünya

Komşu ülkede ABD askerleri vuruldu

Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Yerel saatle 12.30'da gerçekleşti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay