Şifa dağıtıyor! Coğrafi işareti alındı

Şifa deposu olarak kullanılıyor - Güçlü, Gemerek gilaburusunun şifa deposu olduğunu söyleyerek, “Gemerek gilaburusu Eylül’ün sonu ve Ekim ayının başlarında hasat edilir. Tabi hasat edildiği dönemler diğer meyveler gibi tüketimi yapılmaz çünkü tadı acıdır. Bu acılığını gidermek için saklama kaplarında su içerisinde salamura edilir. 1-1 buçuk ay zarfında salamura olan gilaburu içecek olarak tüketim için hazır olur. Gilaburu tam bir şifa deposu. Özellikle böbrek hastaları için şifa deposudur. Böbrek kistlerinde, böbrek taşlarında, böbrek tembelliğinde tam bir şifa deposudur. İdrar söktürücü özelliği vardır. Antioksidan özelliği vardır. Bu sayede zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar’’ diye konuştu.