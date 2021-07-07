Şifa dağıtıyor! Coğrafi işareti alındı

Eşsiz lezzetin anavatanı Gemerek - Gemerek ilçesi sakinlerinden Araştırmacı-Yazar Mehmet Güçlü, gilaburunun anavatanının Gemerek olduğunu belirterek, “Gilaburunun ana vatanı başta Gemerek, Gemerek’e yakın il ve ilçeler olmak üzere İç Anadolu’muzun birçok bölgesinde yetiştirilir. Özellikle dere boylarında, kıyılarda, sulak alanlarda gilaburu çok hızlı bir şekilde çoğalır ve yetişir. Gemerek gilaburusunu diğerlerinden ayıran en temel özelliği sulu, ince kabuklu ve iri taneli olmasıdır. Özellikle ağaç verimliliği açısından çok verimlidir. Ağaç başına meyve verimliliği 8 ile 10 kilo arasında değişmektedir. 3 yıllık kısa bir zaman zarfında da meyve vermeye başlar’’ dedi.