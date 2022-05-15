Side Antik Kenti, binlerce yıllık tarihe ışık tutuyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Side Antik Kenti, antik dönemde Pamfilya Bölgesinin en önemli liman kentiydi. Bölgede halen devam eden arkeolojik araştırmalar ise yeni keşiflere sahne oluyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, antik kentteki kazıların 75. yılı kutlamaları kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ilk çalışmaların 1947 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından başlatıldığını belirtti. Binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor Mansel'in ardından Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan tarafından kazıların sürdürüldüğünü anımsatan Alanyalı, bu sürede tapınaklar, hamamlar çeşmeler, lahit mezarların ortaya çıkartıldığını kaydetti. Side'de binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkardıklarını vurgulayan Alanyalı, büyük kutsal yaşlılar meclisinin bulunduğu alanda çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.