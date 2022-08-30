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Hayat-Aktüel
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Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

2022-08-30 16:23:52
Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

Kütahya-Domaniç'te sağanak nedeniyle bazı köylerde, evlerde ve tarım arazilerinde zarar meydana geldi.

#1
Foto - Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

Muhacirler, Kırık, Saruhanlar, Muratlı, Çukurca, Fındıcak ve Güney köylerinde aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu. Yüksek kesimlerden gelen sel suları özellikle Kırık ve Muratlı köylerinde büyük hasara yol açtı.

#2
Foto - Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

Sel nedeniyle devrilen ağaçların, elektrik tellerini koparmasından dolayı enerji kesintileri meydana geldi.

#3
Foto - Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

Bazı bölgelerde yollardaki parke taşlarının yerinden söküldüğü köylerde, evleri ve tarım arazilerini su bastı.

#4
Foto - Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

Köylerde incelemelerde bulunan Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, gazetecilere, tek tesellinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi.

#5
Foto - Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul da bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne konuyu ilettiklerini bildirdi.

#6
Foto - Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

Kırık köyü sakinlerinden Adem Kaçar ise olay sırasında evden çıkamadıklarını aktardı.

#7
Foto - Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

Kaçar, "Evin avlusu belimize kadar su ile doldu. Daha sonra ahırı su bastı. Duvarı kırmak için komşunun kapısını açmam gerekiyordu, kırarak açabildim. Daha sonra ahırın duvarını kazma ile ancak delebildim." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Şiddetli yağış 7 köyde sele neden oldu

İlçe Özel İdaresi ve Domaniç Belediyesine ait ekipler, araçlarla köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

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