Şiddetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu!

Erzurum'un Oltu ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, birçok evin çatısını uçurdu. Uçan çatılar yollara savrulurken, bir çatının ise garajdaki otomobilin üzerine düşmesi sonucu araçta hasar oluştu. Şiddetli rüzgar nedeniyle enerji nakil hatlarında da hasar meydana geldi, çok sayıda mahallenin elektrik ve telefon bağlantısı kesildi. Cumhuriyet ve Yusuf Ziya Bey mahallelerinde çatılardan kopan sac parçaları 150 metre mesafedeki kaldırım ile bir otomobilin üzerine düştü.