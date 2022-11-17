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Hayat-Aktüel
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Şiddetli lodos hayatı felç etti!

2022-11-17 22:07:43
Şiddetli lodos hayatı felç etti!

Bursa’da şiddetli lodos hayatı felç ederken bazı ağaçlar park halindeki araçların üstüne düştü.

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Foto - Şiddetli lodos hayatı felç etti!

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran lodos hayatı durma noktasına getirdi.

#2
Foto - Şiddetli lodos hayatı felç etti!

Bazı vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı ağaçlar da park halindeki araçların üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ise devrilen ağaçları kesti.

#3
Foto - Şiddetli lodos hayatı felç etti!

Araç sahipleri araçlarının üzerine ağaç devrildiğini görünce şaşkına döndü.

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