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Yaşam
12
Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

2023-08-18 17:13:45
Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Gölbaşı'nın doğal kliması "Tulumtaş Mağarası" sıcak havadan bunalanların akınına uğradı.

#1
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Yapısı nedeniyle yazın soğuk, kışın sıcak havaya sahip "Tulumtaş Mağarası" klimayı aratmayan soğuk etkisiyle yaz aylarında doğal ortamda serinlemek isteyen ziyaretçilerin tercih ettiği uğrak yerleri arasında bulunuyor.

#2
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasındaki Karayatak mevkisinde bulunan mağara, yaklaşık 30 yıl önce çevre yolu inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedildi.

#3
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Yatay olarak yaklaşık 265 metre gezilebilir uzunluğa sahip mağara, turizme kazandırılmak için yapılan düzenlemelerin ardından 1 Ağustos'ta ziyarete açıldı. Yer altı hava akımı nedeniyle yazın soğuk, kışın ise sıcak havaya sahip mağarada, soğuk hava girişten itibaren hissedilirken, derin kısımlara inildikçe hava sıcaklığı 20 derece kadar düşüyor. Doğal klima özelliği taşıyan mağara, yurt içi ve yurt dışından pek çok ziyaretçinin akınına uğruyor.

#4
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mağaranın yaklaşık 5 milyon yıl önce oluşumuna başladığını, sarkıt ve dikitlerin genişlemeye devam ettiğini belirtti.

#5
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Mağaranın devamlı kendini yenilediğini, bu nedenle de içerisindeki oksijeni ve havasıyla oldukça farklı olduğunu, hava sıcaklığının dışarıya göre en az 20 derece düştüğünü söyleyen Şimşek, "Mağaranın havası o kadar iyi ki sanki kış ayındaymışız gibi konuşurken ağzımızdan buhar çıkıyor. İnsanlar merkezde yanıyorsa bu mağaraya gelip serinleyebilirler. Gerçek doğal bir klima özelliği taşıyor." dedi.

#6
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

1 Ağustos'ta ziyarete açılan mağarayı şimdiye kadar 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildiren Şimşek, "Mağaramızın en çok ziyaret edilme sebeplerinden biri serin olması. Yazın soğuk, kışın sıcak olan mağara kışın da çok fazla ziyaretçi alacak." diye konuştu.

#7
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Hollanda'da yaşayan ve Ankara'ya akrabalarını ziyarete gelen İbrahim Şahingöz, mağaranın içerisindeki serinlikten kollarının sızlamaya başladığını söyledi.

#8
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Ankara'ya iner inmez sıcak havanın kendilerini karşıladığını, araç klimasının bile sıcak hava karşısında yetersiz kaldığını dile getiren Şahingöz, "Kendimizi buzdolabının içerisinde gibi hissettik. Soğuktan romatizmam arttı. Daha önceden bilseydik Avrupa'dan gelen arkadaşlarımıza tavsiye ederdik." dedi.

#9
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Mağaranın içerisinin bu kadar serin olacağını tahmin edemediğini belirten Eray Şahin, "Girer girmez, adımımızı atınca serinlik vurdu yüzümüze ve rahatladık. İçerideki soğukluk rahatsız etmiyor aksine insanı kendine getiriyor. Sıcaklıklardan kurtulup serinlemek için güzel bir yer." ifadelerini kullandı. 7. sınıf öğrencisi Ecrin Kalkan, Ankara'nın birkaç gündür çok sıcak olduğunu ve sıcak hava nedeniyle geceleri uyumakta zorlandığını söyledi. Mağaranın girişinden itibaren sıcaklığın değiştiğini dile getiren Kalkan, "İlk başta çok güzeldi ama şimdi üşümeye başladım. Dışarıda rüzgar sıcak esiyor ama burası buz gibi. Soğuktan tüylerim diken diken oldu." diye konuştu.

#10
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Mağaranın içerisindeki havanın çok iyi geldiğini, bu yüzden dışarı çıkmak istemediğini belirten Kalkan, sıcaktan bunalanlara mağarayı ziyaret etmesini önerdi. Kardeşi ve akrabalarıyla mağarayı ziyaret eden Hakkı Bal, "Evlerde durulmuyor, dışarıda gezilmiyor. Hava dışarıda 40 derece ama bize 50 derece gibi geliyor, hissettiğimiz çok daha fazla. Burası hem görsellik hem de serinlemek için çok hoşumuza gitti." dedi.

#11
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Yozgat'tan Ankara'ya mağarayı ziyaret etmek için gelen Erkan Altun, mağaranın dışı ve içi arasındaki sıcaklığın çok fazla olduğuna işaret ederek, "Burada üşüyoruz, konuşurken ağzımızdan buhar çıkıyor." dedi.

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