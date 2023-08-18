Sıcaktan bunalanlar oraya koşuyor

Mağaranın içerisinin bu kadar serin olacağını tahmin edemediğini belirten Eray Şahin, "Girer girmez, adımımızı atınca serinlik vurdu yüzümüze ve rahatladık. İçerideki soğukluk rahatsız etmiyor aksine insanı kendine getiriyor. Sıcaklıklardan kurtulup serinlemek için güzel bir yer." ifadelerini kullandı. 7. sınıf öğrencisi Ecrin Kalkan, Ankara'nın birkaç gündür çok sıcak olduğunu ve sıcak hava nedeniyle geceleri uyumakta zorlandığını söyledi. Mağaranın girişinden itibaren sıcaklığın değiştiğini dile getiren Kalkan, "İlk başta çok güzeldi ama şimdi üşümeye başladım. Dışarıda rüzgar sıcak esiyor ama burası buz gibi. Soğuktan tüylerim diken diken oldu." diye konuştu.