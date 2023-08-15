Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Fransa’dan gelip Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret ettiğini ifade eden İbrahim Bulut, “Nemrut’u görmek istiyorduk. Nasip oldu gördük. Geldiğimizde ayılarla karşılaştık. Bu da bizim için bir değişiklik oldu. Gelip görülmesi gereken bir yer ve havasıyla serin bir yer” dedi.