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Yaşam
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Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

2023-08-15 16:52:15
Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Krater Gölü, sıcaktan bunalan vatandaşların akınına uğruyor.

#1
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Tatvan ilçesinde yer alan dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan doğa harikası Nemrut Krater Gölü, sıcak havayı fırsat bilen turist ve piknikçilerin akınına uğruyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 800 rakımlı Nemrut Krater Gölü; seyrine doyulmaz görüntüsü ile her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlarken bir yandan da sıcaktan bunan vatandaşları serin havanın keyfini yaşatıyor.

#2
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Son zamanlarda bunaltıcı sıcaklardan kurtulmak isteyenlerin uğrak yeri haline gelen Nemrut Krater Gölü, vatandaşlara serinleme imkanı sağlıyor.

#3
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Burada bir yandan serin havanın tadını çıkaran vatandaşlar, bir yandan da Nemrut’un maskot ayılarını cep telefonlaruyla kaydederek manzaranın tadını çıkarıyor.

#4
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Fransa’dan gelip Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret ettiğini ifade eden İbrahim Bulut, “Nemrut’u görmek istiyorduk. Nasip oldu gördük. Geldiğimizde ayılarla karşılaştık. Bu da bizim için bir değişiklik oldu. Gelip görülmesi gereken bir yer ve havasıyla serin bir yer” dedi.

#5
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Nemrut Krater Gölü’nün görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Şahin Artık isimli vatandaş da, “Gayet güzel bir yer. Mükemmel bir manzaraya sahip. Herkesin gelip görmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

Gaziantep’ten gelen Ramazan İncearık isimli vatandaş ise Nemrut’un ayrı bir doğası olduğunu söyledi.

#7
Foto - Sıcaktan bunalanlar oraya akın etti

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