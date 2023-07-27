2023-07-27 10:05:34 Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi
Sakarya’nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi.
İlçeyi birbirine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başı boş dolaşmaya başladı. Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi. İlçeyi adete birbirine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.
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