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Türkiye
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Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi

2023-07-27 10:05:34
Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde sıcaktan bunalan tosun klimalı iş yerine girerek serinledi.

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Foto - Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi

İlçeyi birbirine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

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Foto - Sıcaktan bunalan tosun klimalı dükkana girerek serinledi

Hendek ilçesinde bulunduğu yerden kaçan tosun, merkezde başı boş dolaşmaya başladı. Sahiplerinin de yakalamaya çalıştığı tosun sıcaktan bunalınca klimalı bir işletmeye girdi. İlçeyi adete birbirine katan tosun, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tosunun ilçe sokaklarında dolaşması ve klimalı iş yerine girmesi yer alıyor.

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