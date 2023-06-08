2023-06-08 23:34:10 Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi
İklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Hissedilen sıcaklık 48 dereceye varan Bangladeş’te eğitime ara verildi.
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İklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Hissedilen sıcaklık 48 dereceye varan Bangladeş’te eğitime ara verildi.
Bangladeş'te iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıktı
Termometrelerin 39 derece gösterdiği Rajshahi kentinde hissedilen sıcaklık 48 derece olarak ölçüldü.
Ülke genelinde ilkokullarda 8 Haziran'a kadar eğitim öğretime ara verildi.
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