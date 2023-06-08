  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
9
Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

2023-06-08 23:34:10
Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

İklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Hissedilen sıcaklık 48 dereceye varan Bangladeş’te eğitime ara verildi.

#1
Foto - Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

Bangladeş'te iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıktı

#2
Foto - Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

Termometrelerin 39 derece gösterdiği Rajshahi kentinde hissedilen sıcaklık 48 derece olarak ölçüldü.

#3
Foto - Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

Ülke genelinde ilkokullarda 8 Haziran'a kadar eğitim öğretime ara verildi.

#4
Foto - Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

#5
Foto - Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

#6
Foto - Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

#7
Foto - Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

#8
Foto - Sıcaklık sebebiyle eğitime ara verildi

Kaybetmeye doyamıyor! Merdan Yanardağ, Baykar'a karşı kaybettiği davayı ikinci kez...
Medya

Kaybetmeye doyamıyor! Merdan Yanardağ, Baykar'a karşı kaybettiği davayı ikinci kez...

Her fırsatta SİHA'ları hedef alan muhalif gazeteci Merdan Yanardağ, Baykar'ın açtığı davayı kaybetmişti. Kaybettiği davayı üst mahkemeye taş..
Hakan Ural'dan Melek Mosso'ya tarihi ders
Medya

Hakan Ural'dan Melek Mosso'ya tarihi ders

Aklınca kadın hakları üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan Melek Mosso isimli şarkıcı parçasına tepki yağıyor. Katıldığı ödül töreninde "..
Kübra Par’a ve Nihal Bengisu’ya da yasak getirmişti! Turgay Ciner'den bir bilet daha
Medya

Kübra Par’a ve Nihal Bengisu’ya da yasak getirmişti! Turgay Ciner'den bir bilet daha

Kübra Par, Nihal Bengisu Karaca ve Kemal Öztürk'e siyaset yazısı yazma yasağı getiren Turgay Ciner, Kürşad Oğuz'un biletini kesti.
ABB meclisinde müthiş konuşma CHP ve iP’liler apar topar kaçtı
Gündem

ABB meclisinde müthiş konuşma CHP ve iP’liler apar topar kaçtı

AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşma gündem oldu. CHP ve ittifakının artık İHA ..
TBMM Başkanlık yarışı 7'li koalisyonda depreme yol açtı: Nezaketsizlik
Gündem

TBMM Başkanlık yarışı 7'li koalisyonda depreme yol açtı: Nezaketsizlik

CHP listelerinden Meclis'e giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin TBMM Başkanlığı yarışında kendi adaylarını çıkarması 7'li koalisyonda d..
İki siyasi parti birleşiyor!
Siyaset

İki siyasi parti birleşiyor!

CHP listelerinden milletvekili seçilen TDP lideri Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşeceğini duyurdu.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23