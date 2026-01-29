  • İSTANBUL
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Sıcak saatler! Askeri uçak düştü: Ölüler var
AA Giriş Tarihi:

Sıcak saatler! Askeri uçak düştü: Ölüler var

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da askeri uçak düştü. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

1
#1
Foto - Sıcak saatler! Askeri uçak düştü: Ölüler var

Tayland basınında yer alan haberlere göre; Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı 'AT-6' tipi askeri eğitim uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında Chiang Mai eyaletine bağlı Chom Thong bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

#2
Foto - Sıcak saatler! Askeri uçak düştü: Ölüler var

Kazada uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiği açıklanırken, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Sıcak saatler! Askeri uçak düştü: Ölüler var

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

