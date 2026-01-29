Sıcak saatler! Askeri uçak düştü: Ölüler var
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da askeri uçak düştü. Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Tayland basınında yer alan haberlere göre; Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne bağlı 'AT-6' tipi askeri eğitim uçağı, yerel saatle 10.30 sıralarında Chiang Mai eyaletine bağlı Chom Thong bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştirdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Kazada uçaktaki 2 pilotun yaşamını yitirdiği açıklanırken, bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi.
Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
