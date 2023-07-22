Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Hopur hopur meyve yemek, Türkiye'deki karaciğer yağlanmasının en büyük sebeplerinden biridir. Marmelat yapılırken ise kamış tipi şeker tercih edilebilir ama bizim hanımlar şekersiz yapamıyor. Marmelatın ekşi olması sağlıklı olduğunu gösterir.Kevgirle falan uğraşmasınlar, pütür önemlidir. Mesela domatesin çekirdeği de çok önemlidir. Onu asla çıkarmayın.