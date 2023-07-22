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Kadın - Aile
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Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

2023-07-22 14:22:02
Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Yaz aylarında sorfamızdan eksik etmediğimiz o besin meğer çok zararlıymış! Sağlıklı beslenme öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara devetiye çıkaran besinleri tek tek sıraladı. Yaz aylarında serinlemek için tüketilen bu 2 meyve, şeker hastalığından karaciğer yağlanmasına kadar birçok hastalığı tetikliyor. İşte, ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay'dan sağlıklı yaşam önerileri...

#1
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Ahaber'e göre; İç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, dikkat çeken açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oluyor. Karatay, yaz meyvelerindeki tehlikenin sanılandan çok daha büyük olduğunu söyleyerek, karaciğer yağlanmasının sebebi olan meyveleri tek tek saydı. İşte, hastalıklara devetiye çıkaran o besinler...

#2
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamayla karpuz ve kavun hakkında uyarılarda bulundu. Karatay "Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor." Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

#3
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Hastaların durumuna göre konuşuyorum. Ama tabii ki kurtlu elma yiyin diyorum. Tarım zehirleriyle yıkanmış meyvelere dokunmayın diyorum. Kavun, karpuz sıvı şekerdir.

#4
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Şekeriniz varsa, gut hastasıysanız, daha da yükseltiyor ve karaciğerinizi, göbeğinizi, gırtlağınızı her yerinizi yağlandırıyorsunuz. En sağlıklı meyve kurtlu elma, zeytindir."

#5
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Üzüm, incir, karpuz ve kavun ürik asiti en yükselten, şeker dengesini en çok bozan meyvelerdir.

#6
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Kalp krizinin sebebi ürik asit yüksekliğidir, ürik asiti yükselten meyveler ise kavun ve karpuzdur. Şimdiki kavun ve karpuzların genetiğiyle oynandığı için ürik asiti yükseltir.

#7
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

İçerisindeki yüksek fruktoz nedeniyle karaciğeri yağlandırır. Kalp krizi ve felç sebebi kolesterol değil, ürik asit yüksekliğidir.

#8
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Ürik asitinize ve trigliseridinize baktırın. Yalnızca kavun ve karpuz değil; pekmez, bal, gazlı içecekler ve alkol de ürik asiti yükseltir.

#9
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Özellikle beyaz duta çok dikkat edilmeli. Koyu renkli meyveler, mürdüm eriği gibi meyveler tercih edilebilir.

#10
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Kavun ve karpuz karaciğeri yağlandırır, sağlığına dikkat etmek isteyen insanlar, kavun ve karpuz tüketirken dikkat etmelidir.

#11
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

''Neden ben bulanık görüyorum?'', ''Kafam neden bulanık?'' ve ''Neden uykudan kalkamıyorum?'' diyenler kavunu ve karpuzu özenli tüketsin. Hele şeker hastaları, karpuza ve kavuna dokunmamalı.

#12
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Trigliserid artınca pıhtı da artar. Çünkü şeker yükselir, insülin hormonunun ani yükselmesi pıhtıya neden olur.

#13
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

İnsülin yükseldiğinde kan hücrelerinin yapışkanlığı artar, damarlar büzüşür ve kalp krizi, felç riski doğar.

#14
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Elmalar da eskisi gibi değil, meyvelerde kullanılan pestisitlerden dolayı toprakta da mineral kalmadı. Hiçbir meyvede mineral yok.

#15
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Bu ilaçlamalar nedeniyle meyveler de fruktoz arttı ve fruktoz, karaciğer düşmanıdır. Ekşi elmaya da güvenmeyin, onlarda da hormon ve ilaç var. Kurtlu elmaya güvenin.

#16
Foto - Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...

Hopur hopur meyve yemek, Türkiye'deki karaciğer yağlanmasının en büyük sebeplerinden biridir. Marmelat yapılırken ise kamış tipi şeker tercih edilebilir ama bizim hanımlar şekersiz yapamıyor. Marmelatın ekşi olması sağlıklı olduğunu gösterir.Kevgirle falan uğraşmasınlar, pütür önemlidir. Mesela domatesin çekirdeği de çok önemlidir. Onu asla çıkarmayın.

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