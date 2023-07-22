2023-07-22 14:22:02 Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...
Yaz aylarında sorfamızdan eksik etmediğimiz o besin meğer çok zararlıymış! Sağlıklı beslenme öneriyle dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklara devetiye çıkaran besinleri tek tek sıraladı. Yaz aylarında serinlemek için tüketilen bu 2 meyve, şeker hastalığından karaciğer yağlanmasına kadar birçok hastalığı tetikliyor. İşte, ünlü kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay'dan sağlıklı yaşam önerileri...