Sıcak hava deyip geçmeyin! Aşırı sıcak bakın neye sebep oluyor

Canlı organizmaların belirli bir sıcak aralığında sağlıklı çalışabildiğinin altını çizen Gencer, "Biz proteinden oluşuyoruz belli derecenin altında sıcaklıkta nasıl hassas organlarımız, burun, kulak gibi organlarımız donabiliyor ve nekroz dediğimiz geri dönüşsüz doku hasarı ortaya çıkabiliyorsa, sıcakta da aynı durum oluyor. Gerçekten dokular pişiyor. En hassas bölge de beyin, aşırı sıcağa maruz kalındığında beyin işlevleri bozuluyor. Başlangıçta hafif ısı, hafif güneş çarpmasında, halsizlik, konsantrasyon sorunu gibi ya da anlamsız konuşma, basit belirtiler varken, bu sıcak çarpması artınca epileptik nöbetler ve komaya kadar gidebiliyor" ifadelerine yer verdi.