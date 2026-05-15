Sıcak gelişme! Aziz Yıldırım çekilecek mi? Kimse bu açıklamayı beklemiyordu
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 'akil adam' formülüne kapıları sert kapattı: 'Akil insan olmak istemiyorum, icraat yaparım. Seçimden çekilmiyorum!'
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 'akil adam' formülüne kapıları sert kapattı: 'Akil insan olmak istemiyorum, icraat yaparım. Seçimden çekilmiyorum!'
Fenerbahçe seçime gidiyor...Yeni başkanını seçecek olan sarı-lacivertlilerde başkan adaylarından Aziz Yıldırım Maltepe Fenerbahçeliler derneğinde bir etkinlikte konuştu. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'dan "akil adam" çağrısına sert tepki geldi. - Ben Fenerbahçe'nin akil insanı olmak istemiyorum, ben icraat yaparım. Yaptıklarım ortada. Seçimden çekilmiyorum.
- Ben başkanlık istiyorum diye kimse düşünmesin. Başkanlık yaptım, hapse girdim. Ben ayrılalı 8 sene oldu ama Fenerbahçe başarılı olamıyor. 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu? - Biz kavga istemiyoruz, herhangi bir noktada insanlara savaş açmak istemiyoruz. Ama hakkımızı almak isterlerse her türlü savaşı veririz.
-Şampiyon Olmak Zorundayız. -3 Temmuz kırmızı çizgimizdir. -Trollerle bundan sonra uğraşacağım. Öyle para alıp bize saldırmak yok. -Kavga istemiyoruz, adalet istiyoruz. Ama hakkımızı almaya kalkarlarsa her türlü savaşı yaparız.
-Önemli insanların olduğu bir yönetimle geliyorum. Ayın 22’sinde hepsini bası toplantısında açıklayacağım. Sizden tek isteğim birbirimize saygılı olalım. Futbolculara antrenörlere hepsine sahip çıkalım. -Şöyle para koyacağız böyle para koyacağız bunları konuşmuyoruz. Yıllarca yaptık nasıl oldu bunlar. En iyilerini alacağız her şeyi yapacağız. Şeffaf olacak. Kaça oyuncu aldım kaça sattım söyleyeceğim. -Göreve talibiz. Bizi oraya getirmek sizlerin oylarına bağlı. Sizlerden oylarınızı rica ediyorum. Saygılar sunuyorum.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23