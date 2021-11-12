2021-11-12 14:57:16 Show TV dizisi felaketi gördü! Rezillik son buldu
Kadın istismarı ve tecavüzleri üzerinden prim yapmaya çalışan ahlaksız dizide final kararı verildi.
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Kadın istismarı ve tecavüzleri üzerinden prim yapmaya çalışan ahlaksız dizide final kararı verildi.
İngiliz dizisinden kopyalanarak yapılan Süreç Film imzalı Show TV’nin Yalancı isimli dizisinin final yapacağı öğrenildi.
Show TV’nin Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi oyuncuların oynadığı dizisinin final kararı duyuruldu.
Bir doktorun ilaç kullanarak kadınlara tecavüz ettiği diziye doktorlar büyük tepki göstermişti. Doktorlar hakkında bu tarz küçük düşürücü dizi yapılması her kesimden tepki çekti.
Dizide işlenen ve tepki çeken bir diğer konu da bir adamın iki kız kardeşlerle yaşadığı gayrimeşru ilişki oldu. Kadının kocasının, baldızı ile olan gayri meşru ilişkisi normalmiş gibi gösterilmesi sosyal medyada olay oldu.
İki kadınla ilişkisi olan adamın da mesleğinin polis olması tepkileri doruğa çıkardı.
Dizinin tepkiler sonrası hızla reytinglerinin düşmesi final kararı alınmasında etkili oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir öğretmenin ve bir polisin, bir doktor tarafından tecavüz edilmesi konusunu işleyen dizinin 10. Bölümde final yapacağı belirtildi.
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