2020-05-07 08:42:42 SGK’lı çalışanlar 1000 TL sosyal yardım nakit destek parası alır mı?
SSK’lı çalışanlar sosyal yardım 1000 TL nakit parasına başvurur mu? SSK’lı çalışan sosyal yardım destek ödemesine başvurabilir mi? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3’üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı. Peki sigortalı çalışanlar 1000 tl yardım alabilir? Nakit desteğini kimler alır? Sosyal pardımdan kimler yararlanacak? İşte 1000 TL sosyal yardım desteği parası başvuru detayları.