  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
11
SGK’lı çalışanlar 1000 TL sosyal yardım nakit destek parası alır mı?

2020-05-07 08:42:42
SGK’lı çalışanlar 1000 TL sosyal yardım nakit destek parası alır mı?

SSK’lı çalışanlar sosyal yardım 1000 TL nakit parasına başvurur mu? SSK’lı çalışan sosyal yardım destek ödemesine başvurabilir mi? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3’üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı. Peki sigortalı çalışanlar 1000 tl yardım alabilir? Nakit desteğini kimler alır? Sosyal pardımdan kimler yararlanacak? İşte 1000 TL sosyal yardım desteği parası başvuru detayları.

#1
Foto - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık.

#2
Foto - Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz

Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Bakan Selçuk, sosyal yardım programına, T.C. kimlik numarasının son hanesi ’0’ olanların pazartesi, ’2’ olanların salı, ’4’ olanların çarşamba, ’6’ olanların perşembe ve ’8’ olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, sosyal yardım programına, T.C. kimlik numarasının son hanesi ’0’ olanların pazartesi, ’2’ olanların salı, ’4’ olanların çarşamba, ’6’ olanların perşembe ve ’8’ olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

#4
Foto - Sosyal pardımdan kimler yararlanacak?

Sosyal pardımdan kimler yararlanacak?

#5
Foto - 3. faz sosyal yardım alacaklar için bazı şartlar getirildi. Başvuran kişilerin hanesinde yaşayanlarda aşağıdaki şartlar varsa sosyal yardımdan yararlanamayacak.

3. faz sosyal yardım alacaklar için bazı şartlar getirildi. Başvuran kişilerin hanesinde yaşayanlarda aşağıdaki şartlar varsa sosyal yardımdan yararlanamayacak.

#6
Foto - Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

#7
Foto - Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

#8
Foto - 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

#9
Foto - Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.

#10
Foto - İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.

Dolar neden yükseldi? Türkiye'yi anlaşmaya zorluyorlar
Ekonomi

Dolar neden yükseldi? Türkiye'yi anlaşmaya zorluyorlar

Dolar psikolojik sınır olan 7 lirayı aşarak 2018 yılından beri en yüksek seviyesini gördü. Dolar kurundaki yükselişi yorumlayan uzmanlar çar..
Dolar yükseldi, Cüneyt Özdemir'in sözleri gündeme geldi
Gündem

Dolar yükseldi, Cüneyt Özdemir'in sözleri gündeme geldi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in doların yükselmesiyle sevinç naraları atanlara yüklendiği videosu, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. ..
BTP’nin basına geçen Haydar Baş'ın oğlundan ilk açıklama
Siyaset

BTP’nin basına geçen Haydar Baş'ın oğlundan ilk açıklama

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Meltem TV'de yayınlanan Mahalle Kahvesinde Sahur programına telefonla katıldı. Hüs..
Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...
Gündem

Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

Twitter üzerinden anket yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sonuçları "Halk Ekrem'den de Mansur'dan da umudu kesmi..
ABD'li sanatçı, Türkiye'den öyle bir şey istedi ki!
Gündem

ABD'li sanatçı, Türkiye'den öyle bir şey istedi ki!

ABD’li sanatçı Della Miles, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca'nın altı aylığına ABD Başkanı Trump ve ekibin..
Ekrem'in son icraatı şaşırtmadı
Gündem

Ekrem'in son icraatı şaşırtmadı

İBB Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından işçi kıyımları ve ucuz şovlarıyla gündemi meşgul eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, belediyede 15 yıl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı