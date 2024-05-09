SGK duyurdu! 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

YENİLİKÇİ İLAÇLARA ERİŞİM SAĞLANACAK Böylelikle meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişim sağlanmış oldu. 47 İLACA DAHA GERİ ÖDEME Ayrıca 12 adet kanser ilacının da ödeme alanları genişletilerek yeni tedavi seçenekleri olarak hastaların erişimine sunuldu. SGK, 8'li yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 10'u yerli toplamda 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.