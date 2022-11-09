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Ekonomi
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SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

2022-11-09 07:17:03
SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

EYT yasasına sadece aylar kala akıllardaki soru işaretleri de her geçen gün artıyor. En çok merak edilen sorulardan biri de emekli olduktan sonra çalışılmaya devam edilmesi durumunda maaşın düşüp düşmeyeceği. Ancak bu konuda tedirginlik duymaya gerek olmadığını SGK Uzmanı Özgür Kaya açıkladı. Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor. İşte EYT ile ilgili milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

#1
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. EYT ile ilgili son dakika gelişmesi geldi. Milyonlarca vatandaş uzun senelerdir EYT ile ilgili yapılacak düzenlemeyi bekliyor. EYT noktasında '08' ve '02' kodlarına dikkat etmek gerekiyor. Maaşının düşeceğini düşünen emekli adaylarıyla ilgili duyuru yapıldı. Bilinmen 08' ve '02' kodu ile 'S','Ş','K harfi ayrıntısı ortaya çıktı.

#2
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

EYT yasasına sadece aylar kala akıllardaki soru işaretleri de her geçen gün artıyor. En çok merak edilen sorulardan biri de emekli olduktan sonra çalışılmaya devam edilmesi durumunda maaşın düşüp düşmeyeceği.

#3
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

Ancak bu konuda tedirginlik duymaya gerek olmadığını SGK Uzmanı Özgür Kaya açıkladı. Emekli olduktan sonra işe giriş bilgilerindeki bazı kodlar da değişiyor. Burada öne çıkan, '08' ve '02' kodları oluyor.

#4
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

"KESİNTİ SÖZ KONUSU DEĞİ Kaya, CNN Türk'te yaptığı açıklamada EYT kapsamında emekli olduktan sonra emekli maaşının düşmeyeceğini belirterek "İster EYT kapsamında ister diğer şartlarda emekli olun, emekli maaşında herhangi bir kesinti söz konusu değil" sözleriyle merak edilen soruya yanıt verdi.

#5
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

"İŞ AKDİ SÜRDÜĞÜ SÜRECE DEVAM EDER" Kıdem tazminatı ve izin haklarının ne olacağına değinen Kaya, şunları söyledi: "Kıdem tazminatı iş hukukundan doğan bir hak olduğu için SGK'yı ve emekliyi ilgilendirmeyen bir husus.

#6
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

Dolayısıyla kıdem tazminat hakkı ister emekli olsun ister çalışmaya devam etsin, iş akdi sürdüğü sürece devam edecektir. İzin hakkı da aynı şekilde bu bağlamda devam edecektir."

#7
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

08 VE 02 KODLARINA DİKKAT Yeni düzenlemede işverenlerin yapması gerekenlere de dikkat çeken Kaya şöyle konuştu:"Kişi emekli olduktan sonra statüsü değişmiş oluyor, aktif durumdan pasif duruma düşmüş oluyor. İşten ayrılış kodunu '08' olarak kullanacaklar, bu emekli demektir.

#8
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekse, bu sefer işe giriş kodu '02' olacaktır. İşverenlerin işe giriş bilgilerindeki kodları ve işten çıkış kodlarına bu noktada dikkat etmeleri gerekiyor."

#9
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

EYT’den yararlanacak kişilerin merak ettiği sorular tek tek cevap bulmaya başlarken çok önemli bir detay daha ortaya çıktı. Uzmanlardan EYT’de sigorta dökümünde ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri uyarısı geldi.

#10
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yaklaşık bir ay sonra Meclis’te olacak. Bu süre aslında düzenlemeden yararlanmak isteyenler için önemli. Prim gün sayısını tamamlamak için borçlanmadan faydalanacak olanların bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor.

#11
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

EYT için pek çok iddia ortaya atılırken onlardan birisi de askerlik ve doğum prim borcunun nasıl ödenmesi gerektiği oldu. Faruk Erdem borçlanma yapacak EYT’lilere önemli uyarılarda bulundu.

#12
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

“Asgari ücret kaç lira ise onun yüzde 32’si kadar aylık ödeme yapıyoruz. Buradan da hesap yapılınca şu anda brüt asgari ücret 6 bin 471 TL olduğu için de aylık borçlanma tutarı 2 bin 70 TL oluyor.

#13
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi yaklaşık bir ay sonra Meclis’te olacak. Bu süre aslında düzenlemeden yararlanmak isteyenler için önemli. Prim gün sayısını tamamlamak için borçlanmadan faydalanacak olanların bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor.

#14
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

18 aylık bir askerlik borçlanması yaptığınız zaman 37 bin 260 TL ödemeniz gerekiyor. 24 aylık bir doğum borçlanması yapıldığı zamanda ödenmesi gereken tutarın 49 bin 680 TL olduğunu görüyoruz.”

#15
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDAN ÖNCE MUTLAKA BAŞVURUN Uzmanlar askerlik ve doğum borçlanması için başvurunun ocak ayından önce yapılmasını tavsiye ediyor. Çünkü yeni asgari ücret belirlendikten sonra bu borçlanma yapılırsa ödenecek olan borçlanma tutarları da yeni açıklanan asgari ücret oranında artacak.

#16
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

Ocak ayında artacak olan asgari ücrette yüzde 50 artış olduğu zaman askerlik borçlanmasında 18 bin liradan fazla, doğum borçlanmasında da 24 bin liradan fazla bir para cebinizden çıkabilir.

#17
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

‘ARALIK AYINDA DİLEKÇE VERMEK DAHA AVANTAJLI’ Kafa karıştıran bir başka noktanın da sigorta dilekçesi olduğu belirtilirken EYT’ye hak kazananların o dilekçeyi vermek için yıl başındaki zammı mı beklemeli yoksa aralık ayı en uygun zaman mı?

#18
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

“Siz Şubat’ta dilekçe verseniz maaşınız Mart’tan itibaren işlemeye başlıyor. Dolasıyla burada iki tane maaş kaybediyorsunuz.Çalışan ve yüksek maaş alan arkadaşlarımız var ve işyerinden de ayrılmak istiyorlarsa ocak zammında da faydalanmak için belki emekliliklerini geciktirebilirler.”

#19
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

EYT’DE ‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ UYARISI EYT’yi merakla bekleyen bazı kişilerin sigorta dökümünde ise ‘S’, ‘Ş’ ve ‘K’ harfleri görülüyor, bu harfleri gördüğünüzde dikkat edin çünkü başınız yanabilir. Peki bu harfler ne anlama geliyor?

#20
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

Faruk Erdem o harflerin anlamı da şu sözlerle açıkladı: “Hizmet dökümünüzde ‘Ş’ harfi görülüyor. Yani şüpheli işlem, bunun üzerine bir denetim başlanıyor ve ‘K’ harfi geliyor yani kontrol edildiği gösteriliyor. Bu denetim sonunda eğer bir hile ortaya çıkmazsa bu harfler kalkıyor ve hizmetleriniz geçerli sayılıyor.

#21
Foto - SGK dökümünde bu harfler varsa dikkat! Uyarı geldi

Ancak bu işlemler sonunda bir hile ortaya çıkarsa bu sefer ‘S’ harfi geliyor. Bütün hizmetleriniz siliniyor. Ödediğiniz paralar da yanıyor. Üstüne bir de idari para cezası geliyor.”

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