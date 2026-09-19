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Ekonomi
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SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

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SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

SGK borcu bulunan esnaf ve KOBİ’lere yıl içerisinde sunulan tecil ve yapılandırma imkanlarının ardından, borçların takip ve tahsilatında daha sıkı bir döneme girilmesi bekleniyor. Tecil faiz oranı yıllık yüzde 39’dan yüzde 29’a indirilirken, borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı. Buna rağmen borcunu ödemeyen veya yapılandırma başvurusunda bulunmayan mükellefler için yılın son üç ayında icra ve haciz süreçlerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Yapılandırma yapanların ise taksitlerini yasal süresi içinde ödemeleri halinde bu süreçlerin dışında kalacağı ifade ediliyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş da bugünkü köşe yazısında SGK prim borçlarının takip ve tahsilat sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Karakaş'ın yazısı:

#1
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

) FAİZ VE 72 AY VADE FIRSATI Devlet, yıl içinde şefkat elini uzattı. Mükellefin üzerindeki mali baskıyı azaltmak maksadıyla tecil faiz oranlarını yıllık 9'dan )'a düşürdü. Bu adım özelikle esnaf ve KOBİ’lere taze nefes aldırdı.

#2
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

sgk borcu Uzun vade imkânı: Borçlar tam 72 aya (6 yıl) kadar taksitlendirildi. Geniş kapsam: 2026 yılı Haziran ayı ve önceki dönemlere ait tüm sigorta primleri, işsizlik primleri ve idari para cezaları kapsama alındı.

#3
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

Başvuru ve ilk taksit ödemesi Kritik takvim: Başvuru ve ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ağustos 2026 olarak ilan edildi. Fırsatın kıymeti: "Son pişmanlık fayda etmez" düsturunca, ilk taksiti aksatanlar bu tarihi faiz indiriminden mahrum kaldı.

#4
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

TEMİNAT KOLAYLIKLARI SAĞLANDI "Emanet malın canı az olur" derler. Eski sistemde küçük borçlar için dahi teminat çilesi çekilirdi. Yeni dönemde bu eziyet tamamen bitti.

#5
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

teminatsız eşik Teminatsız eşik: 10 milyon TL’ye kadar olan borçlarda hiçbir teminat aranmadı. Aşan kısma kolaylık: 10 milyon TL'yi aşan borçlarda ise sadece aşan tutarın yarısı kadar teminat istendi.

#6
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

Hacizli mal teminatı Hacizli mal teminatı: Borçlunun zaten hacizli olan malları değerince teminat kabul edildi. Araç yakalamaları kalktı: Taksitlerini düzenli ödeyen esnafın araçlarındaki yakalama şerhleri derhâl kaldırıldı. Bütün bu kolaylıklara, sunulan 72 ay vadeye, faiz indirimine ve teminat muafiyetine rağmen adım atmayanlar için müsamaha devri tamamen kapandı! Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) açıkça ilan edilen hüküm son derece nettir:

#7
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri "İdari Düzenleme: Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecektir. (Süreç: 4. Çeyrek-Sürekli)" Bu metin sıradan bir temenni değildir! Yılın son 3 ayından (Ekim, Kasım, Aralık) itibaren SGK, borcunu ödemeyen ve yapılandırmayan mükellefler için amansız bir takip başlatıyor.

#8
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

Akıllı denetim araçları Akıllı denetim araçları ve yapay zekâ destekli otomasyonla SGK borçluları anlık izlenecek. Kaçacak, erteleyecek veya süreci sürüncemede bırakacak tek bir gedik dahi bırakılmayacak.

#9
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

SGK borcu bulunan işverenler SGK borcu bulunan işverenler devletin sağladığı başta SGK teşvikleri olmak üzere birçok teşvik ve destekten mahrum kalacak. SGK borçlarını yapılandırmış ve taksitlendirmiş olanlar taksitlerini yasal sürede ödediği müddetçe bu sıkıntıları yaşamayacak.

#10
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

Yumuşak başı taşa vurmazlar HASILIKELAM: "Yumuşak başı taşa vurmazlar" fakat devlet intizamı da bozdurmaz. Primini alnının teriyle, gününde ödeyen dürüst esnafın ve sadık işverenin hakkını korumak devletin asli vazifesidir.

#11
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

Borcunu ödemeyip haksız rekabet sağlayanlar Borcunu ödemeyip haksız rekabet sağlayanların devri bitiyor...

#12
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

SGK alacağı bir lütuf değil, tüm vatandaşların sosyal güvenlik şemsiyesinin finansmanıdır. SGK’nın kasası sigortalıların öz emanetidir. Uzatılan şefkat elini tutmayanlar, son 3 ayda başlayacak icra ve haciz fırtınasına hazır olmalıdır.

#13
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

#14
Foto - SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

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