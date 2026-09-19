SGK borcu olanlar dikkat! Fırsat bitti, icra ve haciz süreci başlıyor!

SGK borcu bulunan esnaf ve KOBİ’lere yıl içerisinde sunulan tecil ve yapılandırma imkanlarının ardından, borçların takip ve tahsilatında daha sıkı bir döneme girilmesi bekleniyor. Tecil faiz oranı yıllık yüzde 39’dan yüzde 29’a indirilirken, borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlandı. Buna rağmen borcunu ödemeyen veya yapılandırma başvurusunda bulunmayan mükellefler için yılın son üç ayında icra ve haciz süreçlerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Yapılandırma yapanların ise taksitlerini yasal süresi içinde ödemeleri halinde bu süreçlerin dışında kalacağı ifade ediliyor. Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş da bugünkü köşe yazısında SGK prim borçlarının takip ve tahsilat sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Karakaş'ın yazısı: