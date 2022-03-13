SGK binlerce kişinin maaşını kesti

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK 2021'de 3.230 sahte işyeri tespit edildi. Bu işyerlerinin tescili iptal edildiği gibi buralardan bildirilen sigortalılıklar da geçersiz sayıldı. Bu nedenle vatandaşların sigortalı gösterilme vaadine kanmamaları ve dolandırıcılara dikkat etmeleri gerekiyor. Sahte işyerleriyle birlikte 106.180 sahte sigortalı da tespit edildi. Özellikle pandemide hayata geçirilen bazı yardımlardan yararlanmak ya da prim teşvikleriyle bedel ödemeden emekliliğe ulaşmak için sahte sigortalılık yoluna başvuranlar, denetmenlerin radarına yakalandı. Bu gibi hakların sahte sigortalılıkla elde edilmesi mümkün olmadığı gibi bu yola başvuran kişiler için de sonuçları ağır oluyor.