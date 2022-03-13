SGK binlerce kişinin maaşını kesti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri kayıtdışı istihdam, sahte sigortalılık ve hileli boşanmaya yönelik denetim faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda 2021'de toplam 254 bin denetimde, 36 bin kayıtdışı istihdam, 3.230 sahte işyeri, 106 bin sahte sigortalı ve 4.640 hileli boşanma tespit edildi. Denetimlerle hem SGK'nın prim kaybı engelleniyor hem sosyal korumadan yoksun kişilerin hakları teslim ediliyor hem de SGK'nın haksız yere aylık ödemesi engelleniyor. Genellikle ihbar üzerine gerçekleştirilen kayıtdışı denetimlerinde bu kişilerin hem geriye dönük sigorta primlerinin yatırılması sağlandığı hem de tespit anından sonra kayıtlı çalışmaya başlıyorlar.