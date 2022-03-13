  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
SGK binlerce kişinin maaşını kesti

2022-03-13 10:11:57
SGK binlerce kişinin maaşını kesti

106 bin SGK'dan kaçamadı. SGK denetmenlerinin bir yılda 3230 sahte iş yeri, 106 bin sahte sigortalı ve 4.640 hileli boşanma tespit ettiği ortaya çıktı. Hileli boşananın aylığı kesiliyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, 2021 yılında 5 bin 759 kişi maaş almaya devam etmek için sahte boşanma yaptığı iddiasıyla mercek altına alınırken, bunlardan 4 bin 640 kişinin aylığının kesilmesi istendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, 2021 yılında 5 bin 759 kişi maaş almaya devam etmek için sahte boşanma yaptığı iddiasıyla mercek altına alınırken, bunlardan 4 bin 640 kişinin aylığının kesilmesi istendi.

#2
Foto - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri kayıtdışı istihdam, sahte sigortalılık ve hileli boşanmaya yönelik denetim faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda 2021'de toplam 254 bin denetimde, 36 bin kayıtdışı istihdam, 3.230 sahte işyeri, 106 bin sahte sigortalı ve 4.640 hileli boşanma tespit edildi. Denetimlerle hem SGK'nın prim kaybı engelleniyor hem sosyal korumadan yoksun kişilerin hakları teslim ediliyor hem de SGK'nın haksız yere aylık ödemesi engelleniyor. Genellikle ihbar üzerine gerçekleştirilen kayıtdışı denetimlerinde bu kişilerin hem geriye dönük sigorta primlerinin yatırılması sağlandığı hem de tespit anından sonra kayıtlı çalışmaya başlıyorlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri kayıtdışı istihdam, sahte sigortalılık ve hileli boşanmaya yönelik denetim faaliyetlerine tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda 2021'de toplam 254 bin denetimde, 36 bin kayıtdışı istihdam, 3.230 sahte işyeri, 106 bin sahte sigortalı ve 4.640 hileli boşanma tespit edildi. Denetimlerle hem SGK'nın prim kaybı engelleniyor hem sosyal korumadan yoksun kişilerin hakları teslim ediliyor hem de SGK'nın haksız yere aylık ödemesi engelleniyor. Genellikle ihbar üzerine gerçekleştirilen kayıtdışı denetimlerinde bu kişilerin hem geriye dönük sigorta primlerinin yatırılması sağlandığı hem de tespit anından sonra kayıtlı çalışmaya başlıyorlar.

#3
Foto - ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK 2021'de 3.230 sahte işyeri tespit edildi. Bu işyerlerinin tescili iptal edildiği gibi buralardan bildirilen sigortalılıklar da geçersiz sayıldı. Bu nedenle vatandaşların sigortalı gösterilme vaadine kanmamaları ve dolandırıcılara dikkat etmeleri gerekiyor. Sahte işyerleriyle birlikte 106.180 sahte sigortalı da tespit edildi. Özellikle pandemide hayata geçirilen bazı yardımlardan yararlanmak ya da prim teşvikleriyle bedel ödemeden emekliliğe ulaşmak için sahte sigortalılık yoluna başvuranlar, denetmenlerin radarına yakalandı. Bu gibi hakların sahte sigortalılıkla elde edilmesi mümkün olmadığı gibi bu yola başvuran kişiler için de sonuçları ağır oluyor.

ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK 2021'de 3.230 sahte işyeri tespit edildi. Bu işyerlerinin tescili iptal edildiği gibi buralardan bildirilen sigortalılıklar da geçersiz sayıldı. Bu nedenle vatandaşların sigortalı gösterilme vaadine kanmamaları ve dolandırıcılara dikkat etmeleri gerekiyor. Sahte işyerleriyle birlikte 106.180 sahte sigortalı da tespit edildi. Özellikle pandemide hayata geçirilen bazı yardımlardan yararlanmak ya da prim teşvikleriyle bedel ödemeden emekliliğe ulaşmak için sahte sigortalılık yoluna başvuranlar, denetmenlerin radarına yakalandı. Bu gibi hakların sahte sigortalılıkla elde edilmesi mümkün olmadığı gibi bu yola başvuran kişiler için de sonuçları ağır oluyor.

#4
Foto - EK GÖSTERGE TALEBİ SGK denetmenleri salgında hem denetimlere devam edip, hem de İŞKUR'un kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarına destek oldu. Bu kapsamda pek çok önemli konuda denetim faaliyeti yürüten denetmenlerin hali hazırda yürütülen 3.600 ek gösterge çalışmasında mutlaka yer almaları gerek. 3.600 ek gösterge, denetmenlerin özlük haklarında çok önemli bir iyileşme sağlayacak.

EK GÖSTERGE TALEBİ SGK denetmenleri salgında hem denetimlere devam edip, hem de İŞKUR'un kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarına destek oldu. Bu kapsamda pek çok önemli konuda denetim faaliyeti yürüten denetmenlerin hali hazırda yürütülen 3.600 ek gösterge çalışmasında mutlaka yer almaları gerek. 3.600 ek gösterge, denetmenlerin özlük haklarında çok önemli bir iyileşme sağlayacak.

#5
Foto - HİLELİ BOŞANANIN AYLIĞI KESİLİYOR Hileli boşanma da denetime takılan konulardan. Ölüm aylığı, evlendiği için kesilen kızlar, eşleriyle yaşamalarına rağmen boşanıyor. Bu duruma hileli boşanma deniliyor. Denetmenler 2021'de hileli boşanmada 5.759 denetim yaptı. Bu denetimlerin 4.640'ının sonucunda boşandığı eşiyle yaşadığı tespit edilenlerin aylığının kesilmesi önerilmiş.

HİLELİ BOŞANANIN AYLIĞI KESİLİYOR Hileli boşanma da denetime takılan konulardan. Ölüm aylığı, evlendiği için kesilen kızlar, eşleriyle yaşamalarına rağmen boşanıyor. Bu duruma hileli boşanma deniliyor. Denetmenler 2021'de hileli boşanmada 5.759 denetim yaptı. Bu denetimlerin 4.640'ının sonucunda boşandığı eşiyle yaşadığı tespit edilenlerin aylığının kesilmesi önerilmiş.

'Uzun yıllar hizmet edecek' demişti... İmamoğlu'na tepki yağıyor
Gündem

'Uzun yıllar hizmet edecek' demişti... İmamoğlu'na tepki yağıyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün bağlantı derzlerinde açılma yaşanan Unkapanı Köprüsü'ne ilişkin geçmişteki paylaşımları sosyal medyada tepkiye ..
İstanbul Valisi uyardı: Çok yaklaştı
Gündem

İstanbul Valisi uyardı: Çok yaklaştı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen gök gürültülü yoğun kar yağışının İstanbul'a çok yaklaştığını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması..
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan bomba
Dünya

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan bomba "Türkiye" iddiası

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta yeni dünya düzenine ilişkin hesaplar olduğunu Türkiye'nin de bu pla..
Medeniyet düşmanları! Kaçak define kazısı yapmak için tabela asmışlar!
Yerel

Medeniyet düşmanları! Kaçak define kazısı yapmak için tabela asmışlar!

Adıyaman'da kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar kaçak kazı yapmak için sit alanına "Kimyasal atık yakma yeri" yazılı tabela asarak Roma dön..
Sünger fabrikasında yangın çıktı!
Yerel

Sünger fabrikasında yangın çıktı!

Şanlıurfa'da sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kanuni Sultan Süleyman Camii vuruldu mu? Jet hızında açıklama
Dünya

Kanuni Sultan Süleyman Camii vuruldu mu? Jet hızında açıklama

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nin saldırılarda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay