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Hayat-Aktüel
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Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

2022-10-23 16:19:17
Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

Tekirdağ’da akrabaları, misafir ettikleri kadının evine kiralık hırsız gönderdi.

#1
Foto - Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

3 milyon değerinde altın ve para çalan hırsızı polis ekipleri yakalarken çalınan para ve altınlar sahibine teslim edildi.

#2
Foto - Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

Tekirdağ-Malkara'da meydana gelen olayda 56 yaşındaki R.B. isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akraba paraları çalmak için düğmeye bastı.

#3
Foto - Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

M.Ç. ilçede N.A. ve E.Y. ile planına E.Y.’nin Diyarbakır’dan tanıdığı ‘Bezo’ lakaplı L.Ç.’yi de dahil etti.

#4
Foto - Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları ‘Bezo’ lakaplı L.Ç. ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı. M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.’yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı.

#5
Foto - Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.’ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu.

#6
Foto - Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A. (42) isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y. ve L.Ç. isimli şahıslar İstanbul’da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

#7
Foto - Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

Yapılan ilk sorgu ve araştırmalarda eve girip altınları alması için Diyarbakır’dan çağrılan L.Ç.’nin 50’ye yakın suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

#8
Foto - Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

Çalınan yaklaşık 3 milyon TL değerinde bilezik, reşat altın, yüzük, kolye, zincir, küpe ve nakit paranın tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

#9
Foto - Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

4 şüpheli ise, sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Tekirdağ polisine defalarca teşekkür eden E.G., gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ne biz uyuduk ne de polis ekipleri uyudu. Benim 25 senelik, annemin ise 50 senelik birikimi. Helal yoldan, temizlik yaparak kazandık o paraları. Bize pusu kurdular, tuzak kurdular. Allah razı olsun ortaya çıkardılar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun” dedi.

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