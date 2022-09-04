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Aktüel
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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı!

2022-09-04 15:20:28
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı!

Denizli-Muğla karayolu sınırında bir yolcu otobüsü motor bölümünde başlayan yangın sonrası tamamen yandı.

#1
Foto - Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı!

Denizli’den Muğla istikametine seyir halinde olan Mercedes marka yolcu otobüsünde Menteşe Esentepe mevkiinde motor bölümünden çıktığı tahmin edilen yangın sonrası sürücü, aracı sağa çekerek durdurdu ve yolcuları tahliye etti.

#2
Foto - Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı!

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine otobüse ilk müdahaleyi, bölgede konuşlu orman arazözleri yaptı.

#3
Foto - Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı!

Muğla Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen otobüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi

#4
Foto - Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı!

Yolcu otobüsünde başlayan yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler önlem alırken, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

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