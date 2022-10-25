Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, akşam saatlerinde Türkmen Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe istikametinden Mardin istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobilini yol kenarına çekerek kendisini dışarı atarken yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtaki yangın söndürüldü.